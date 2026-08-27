Equador e Colômbia realizam operações conjuntas de combate a drogas, com apoio dos EUA

Autoridades dizem que operações deflagradas são estratégicas no combate ao narcotráfico; "Cooperação" dos Estados Unidos na região também será solicitada

De La Espriella anunciou "um golpe decisivo contra as estruturas criminosas da facção narcoterrorista conhecida como Calarcá" (Ariel Ochoa/AFP)

O ministro da Defesa do Equador, Gian Carlo Loffredo, confirmou reuniões com comandantes colombianos para realizar operações militares contínuas e vigilância aérea com drones no norte do país, na região da fronteira.

Em entrevista à Radio Sucesos, ele indicou que a estratégia visa neutralizar grupos armados ilegais por meio de um comando unificado. Além disso, estão sendo processadas extradições de criminosos e será adicionada a cooperação dos Estados Unidos na região, apontou.

Loffredo mencionou a possibilidade de que equipes tenham autonomia de agir quando encontrem objetivos vistos como oportunidades claras para as forças.

Enquanto isso, o presidente colombiano, Abelardo De La Espriella anunciou "um golpe decisivo contra as estruturas criminosas da facção narcoterrorista conhecida como Calarcá". Em postagem na rede social X, ele afirmou que, em um bombardeio de precisão e subsequente operação dos comandos, o balanço preliminar indica oito terroristas mortos até o momento, 11 fuzis e 5 metralhadoras apreendidos, além de uma grande quantidade de suprimentos. Segundo ele, a "operação continua e nossas tropas avançam na consolidação do controle da área".

De La Espriella anunciou nesta quinta-feira (27) ainda um "golpe para do Tren de Aragua". Segundo ele, foi capturado Luis Saúl Pérez Nieto, vulgo "Páez" ou "Nairobi", em Fontibón, Bogotá. Ele é o principal líder da gangue venezuelana Tren de Aragua no Peru e um associado de confiança do pseudônimo "Niño Guerrero", maior comandante do grupo.