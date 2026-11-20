As três empresas garantiram que nenhuma informação financeira dos clientes foi acessada no ciberataque ao provedor de serviços

Ciberataque pode ter acessado nomes e endereços de e-mail de alguns clientes do Visa e do Mastercard (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

JPMorgan Chase, Visa e Mastercard informaram, na quinta-feira (19), que um provedor de serviços sofreu um ataque cibernético que expõe dados de clientes; no entanto, as três empresas garantiram que nenhuma informação financeira fosse acessada. “Tomamos conhecimento de que um de nossos provedores de serviços foi alvo de um ataque cibernético”, informou o banco americano JPMorgan Chase na rede social X, sem identificar a empresa afetada.

Segundo o banco, "os invasores acessaram determinados dados de marketing armazenados por esses provedores, os quais poderiam incluir nomes e endereços de e-mail de alguns clientes". O JPMorgan Chase afirmou que nenhum de seus serviços foi afetado e que o incidente não está relacionado aos problemas nos sistemas de informática enfrentados pelos clientes no início desta semana.

Nos últimos dias, JPMorgan Chase, United Airlines e até mesmo a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) registraram simultaneamente ciberataques em seus sistemas de informática. Um grupo de hackers chamado n0n assumiu a autoria do ataque contra o provedor e publicou documentos que deram sustentação às suas discussões, informou à AFP a empresa de cibersegurança SOCRadar.

A SOCRadar esclareceu que não conseguiu verificar, de forma independente, as ocorrências dessas alegações. Segundo a empresa, o grupo surgiu na Rússia em setembro e afirma ter hackeado cerca de 200 companhias em todo o mundo.

Visa e Master

A Visa declarou estar "ciente dessas informações" e indicou que o incidente estava relacionado a um provedor sedado na região da Ásia-Pacífico. "Os sistemas da Visa não foram envolvidos nem foram afetados. Nenhum dado de pagamento, como números de cartão, foi comprometido", assegurou a empresa.

A Mastercard, principal concorrente da Visa, informou que o ataque "provocou a exposição de uma quantidade limitada de informações financeiras não relativas a titulares de cartões pertencentes a um programa específico de benefícios".

“Não houve qualquer impacto na rede de pagamentos da Mastercard nem na capacidade dos usuários de utilizar seus cartões”, afirmou. A empresa acrescentou que suas equipes estão "trabalhando com o provedor para prestar apoio aos titulares de cartões afetados, conforme necessário".