O diretor-geral da AIEA alertou que o país asiático está ampliando a sua instalação original de enriquecimento de urânio

Kim Jong Un no Instituto de Armas Nucleares e base de produção de materiais nucleares. (Foto: STR / KCNA VIA KNS / AFP)

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) não tem acesso a Coreia do Norte desde que o país expulsou os inspetores da agência da ONU em 2009.

Porém, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, alertou hoje que o país asiático está ampliando a sua instalação original de enriquecimento de urânio no principal complexo nuclear de Yongbyon, num sinal de que o regime de Pyongyang cumpre a promessa de reforçar o seu programa de armas nucleares.

O órgão explicou que recorre a imagens de satélite e a informação de fontes para acompanhar a evolução do programa nuclear norte-coreano. “Desde meados de setembro de 2026, está em construção uma nova ampliação da instalação de enriquecimento de Yongbyon, tendo essa nova extensão ficada externamente concluída no fim de outubro de 2026. A contínua expansão do programa de enriquecimento de urânio da Coreia do Norte continua a ser motivo de séria preocupação”, afirmou Grossi em uma reunião do conselho de governadores da AIEA.

No ano passado, o ministro da Unificação da Coreia do Sul, Chung Dong-young, disse que a Coreia do Norte estava operando quatro instalações de enriquecimento de urânio e que estas funcionavam todos os dias.

Já Pyongyang descreveu o complexo de Yongbyon como 'o coração' do seu programa nuclear. Por sua vez, as armas nucleares podem ser fabricadas com urânio altamente enriquecido ou com plutônio de grau militar, e o país a dispõe, segundo os observadores, de instalações para produzir ambos. Alguns peritos ainda consideram que a Coreia do Norte pretende obter reconhecimento internacional como Estado nuclear, para dissuasão e ter o poder de exigir a suspensão das sanções econômicas da ONU.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou recentemente interesse em promover uma reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, durante a sua viagem à Ásia para a cúpula na China. No entanto, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse depois que ainda não estava marcado nenhum encontro, mas indicou que Trump está preparado para reiniciar um novo diálogo com Pyongyang.

A Coreia do Norte ainda não respondeu às novas aproximações de Trump. Entretanto, Kim declarou anteriormente que poderia retomar às conversações se Washington abandonasse a sua “política hostil” em relação ao país e respeitasse aquilo que classifica como o estatuto nuclear do Norte.