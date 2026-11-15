Lula terá encontro com Pedro Sánchez, na Espanha, nesta segunda (16)

Socialista Sánchez buscará a reeleição nas eleições de 29 de novembro; encontro será no Palácio de La Moncloa, sede do governo espanhol

Sánchez e Lula já haviam demonstrado apoio mútuo ao participar, em abril, de um encontro de líderes progressistas em Barcelona (Evaristo Sá / AFP)

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encerrará sua primeira viagem internacional após a reeleição com uma escala em Madri para uma reunião, na segunda-feira (16), com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez.

Antes de deixar Manila, onde participou como convidado da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), o presidente anunciou neste domingo (15) que fará uma "visita de trabalho" a Pedro Sánchez na Espanha.

Lula chegará a Madri na noite de domingo e se reunirá com Sánchez na segunda-feira às 11h locais (8h de Brasília) no Palácio de La Moncloa, sede do governo espanhol, segundo a agenda divulgada por seu gabinete.

O socialista Sánchez buscará a reeleição nas eleições de 29 de novembro. Lula, de 81 anos, venceu de forma surpreendente o segundo turno da eleição presidencial no fim de outubro contra o senador conservador Flávio Bolsonaro, que foi o candidato mais votado no primeiro turno.

Após a vitória, ele iniciou uma viagem que o levou à Turquia para participar da cúpula do clima COP31, antes de voar para as Filipinas. Durante a viagem, o presidente brasileiro recebeu uma série de felicitações de outros líderes por sua vitória sobre Bolsonaro, filho do ex-presidente de ultradireita Jair Bolsonaro. Mas também teve problemas de garganta que o obrigaram a cancelar discursos nos dois eventos.

"Eu continuo rouco e esse rouco é o rouco da vitória, tá?. Por isso estou feliz com essa rouquidão", disse Lula em um vídeo divulgado neste domingo. Há 15 anos, ele sofreu um câncer de laringe.