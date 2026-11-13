FAA encerra suspensão de decolagens nos EUA após falha de comunicação

Mais cedo, os Estados Unidos determinaram a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança.

Viajantes no Aeroporto Internacional de Miami, nos EUA (Giorgio VIERA / AFP)

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que a suspensão das decolagens em todo o território americano foi encerrada. A medida havia sido adotada após uma falha nas comunicações do controle de tráfego aéreo.

Mais cedo, os Estados Unidos determinaram a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança. A medida foi tomada nesta sexta-feira, 13, pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, após a agência reportar um problema de comunicação que afeta as torres de controle de tráfego aéreo.

Suspensão de decolagens nos EUA também afeta transporte aéreo de cargas

A paralisação nacional das decolagens nos Estados Unidos também atingiu voos de transporte de cargas de empresas como FedEx e UPS, responsáveis pelo envio de centenas de milhões de libras de mercadorias e correspondências por avião todos os anos. Além dos milhares de voos comerciais de passageiros realizados diariamente no país, as operações de transporte aéreo de cargas também foram suspensas pela medida.

Falha nas frequências de rádio e radares teriam começado em Chicago

O centro de comando da FAA em Washington DC foi notificado por volta das 15h30, horário local, na sexta-feira, de que vários centros aéreos em todo o país haviam perdido comunicação, frequências de rádio e radar, relata Jon Ostrower , editor-chefe do site de notícias de aviação Air Current ao jornal The Guardian.

"As interrupções começaram no centro de controle de tráfego aéreo de Chicago, e Boston, Washington, Nova York e Minneapolis confirmaram, em rápida sucessão, que também estavam com problemas", acrescentou.

Trump diz que suspensão de voos nos EUA não parece ter relação com ataque cibernético ou inteligência artificial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que a paralisação das decolagens no país não parece estar relacionada a um ataque cibernético ou ao uso de inteligência artificial. A declaração foi feita em entrevista à Fox News.

