Trump atribui culpa por paralisação de voos apenas a Biden, seu antecessor

Donald Trump classificou a gestão da aviação pelo governo do democrata Biden como "um desastre". Biden governou de 2021 a 2025, precedendo Trump, mas também o sucedeu após o primeiro mandato do republicano, de 2017 a 2021

Passageiros aguardam voos no Aeroporto de Chicago, nos EUA (Kamil Krzaczynski/AFP )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou neste domingo (15) o governo de seu antecessor, Joe Biden, pela paralisação dos voos em todo o país na sexta-feira (13), medida que interrompeu viagens domésticas e internacionais.

Em seus primeiros comentários após a decisão das autoridades americanas de manter todos os aviões em terra por várias horas na sexta-feira devido a uma atualização técnica que deu errado, Trump classificou a gestão da aviação pelo governo do democrata Biden como "um desastre". "Tudo em que eles tocaram deu errado", escreveu o presidente republicano na plataforma Truth Social.

"Muito dinheiro gasto de forma imprudente, deixando um sistema velho e quebrado ainda pior do que era quando começaram", acrescentou. Biden, que governou de 2021 a 2025, precedeu Trump, mas também o sucedeu após o primeiro mandato do republicano, de 2017 a 2021.

Modernização do sistema de tráfego aéreo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cobrou do Congresso norte-americano a aprovação de verbas para modernizar o sistema de aviação do país. Em postagem feita há pouco na rede social Truth Social, ele afirmou: "Temos o conhecimento e o plano para o Sistema de Controle de Voo, precisamos que o Congresso forneça o dinheiro".



O presidente disse que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) "está fazendo um ótimo trabalho e está pronta para agir", após a paralisação do tráfego aéreo por mais de quatro horas ocorrida nesta sexta-feira no país.

"Se o Congresso aprovar o dinheiro urgentemente necessário para o Controle de Tráfego Aéreo, podemos construí-lo de forma rápida e eficiente. Será o melhor sistema em qualquer lugar do mundo", disse. Trump afirmou, no post, que grande parte do atual sistema de controle aéreo tem 50 anos, o que, segundo ele, seria "ridículo". "Já começamos o trabalho, mas deveria ser feito de uma só vez, não aos poucos. O Congresso deve aprovar. A administração Biden atrasou isso por anos", concluiu.





