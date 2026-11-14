França registra novos protestos contra a violência policial e o custo de vida

Ministério do Interior informou que 219 pessoas foram presas em todo o país, sendo 45 deles em Paris

Polícia dispersa manifestantes durante novos protestos na França ( Dimitar Dilkoff/AFP)

Milhares de pessoas voltaram às ruas da França neste sábado (14) para protestar contra o alto custo de vida e um projeto de lei que reforça a proteção dos policiais que utilizam suas armas. Segundo o Ministério do Interior, 106 mil pessoas se manifestaram no sábado em todo o país, 24 mil delas em Paris.

Por sua vez, as organizações sindicais calcularam em 200 mil o número de manifestantes na França, 100 mil na capital. Os números de detenções também foram visivelmente inferiores às manifestações anteriores.

O Ministério do Interior informou que 219 pessoas foram presas em todo o país. A Promotoria de Paris indicou 45 detidos na capital.

A segunda maior economia da União Europeia enfrentou há mais de um mês bloqueios nas escolas do Ensino Médio e manifestações, poucos meses antes das eleições presidenciais de 2027, que definirão o sucessor de Emmanuel Macron.

Alguns protestos, em sua maioria pacífica, registraram episódios esporádicos de violência. Segundo as autoridades, 146 mil pessoas participaram no sábado da semana passada de manifestações em toda a França, um número muito inferior aos finais da semana anterior.