Adolescente perde a mão em protestos estudantis na França

Os protestos estudantis contra o subfinanciamento, a superlotação e a degradação das instalações das escolas começaram em meados de setembro

Os estudantes bloquearam os acessos às escolas e protagonizaram, em algumas ocasiões, confrontos com a polícia (RICHARD BOUHET / AFP)

Nesta segunda-feira (05), em Pas-de-Calais, no norte de França, um adolescente de 15 anos perdeu a mão durante um confronto entre manifestantes do ensino secundário e a polícia.

De acordo com o jornal regional La Voix du Nord, o jovem perdeu a mão e parte do antebraço apos apanhar uma granada da polícia que detonou na cidade de ?Lens.

O governador de Pas-de-Calais, François-Xavier Lauch, não comentou sobre as circunstâncias exatas do incidente, dizendo apenas que cerca de 200 a 250 manifestantes arremessaram objetos contra a polícia.

Também outro jovem sofreu lesão ocular depois da polícia ter alegadamente disparado balas de borracha contra uma multidão de manifestantes. Grupos de defesa dos Direitos Humanos acusam a polícia de excesso de violência contra menores, incluindo o uso de bastões, gás lacrimogêneo e balas de borracha. Está em curso investigações sobre os métodos policiais.

Os protestos estudantis contra o subfinanciamento, a superlotação e a degradação das instalações das escolas, que começaram em meados de setembro nos arredores de Paris, ganharam força nos últimos dias e se alastraram para outras regiões da França. Já foram detidas milhares de pessoas, a maioria menor de idade.

Cerca de 400 a 500 escolas secundárias foram total ou parcialmente encerradas hoje, enquanto as manifestações e os bloqueios não mostram sinais de abrandar antes do protesto nacional marcado para terça-feira (06). O ministro da Educação, Edouard Geffray, afirmou que 24 escolas foram incendiadas ou saqueadas e que 78 membros do corpo docente foram intencionalmente feridos nas manifestações. "A nossa prioridade é restabelecer a ordem", declarou o porta-voz do Governo, Maud Brégeon.

Brégeon adiantou que o Governo de Emmanuel Macron irá acelerar a tramitação de um projeto de lei, no dia 27 de outubro, para tornar os jovens que tenham causado danos materiais, ou os seus pais, financeiramente responsáveis. Desde a última segunda-feira, cerca de 5 mil pessoas, 85 % das quais adolescentes, foram detidas e dezenas ficaram feridas. Professores e cidadãos foram ?agredidos. Os danos materiais estão estimados em milhões de euros.

A seis meses das eleições presidenciais, o Governo e o partido de extrema-direita "Rallye Nacional", liderado por Marine Le Pen, têm acusado os deputados e presidentes de Câmara de extrema-esquerda do partido "França Indomável" (LFI) de alimentar os protestos.

O LFI, liderado pelo candidato presidencial Jean-Luc Melenchon, nega ter encorajado a violência e acusa o Governo de politizar a questão e de negligenciar os interesses dos alunoIsa