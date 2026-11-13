'Não é um novo 11 de setembro', diz secretário de Segurança dos EUA sobre suspensão de voos

Mullin enfatizou aos repórteres que este não é um ataque terrorista. "Não é um novo 11 de setembro", disse ele.

Aeroporto Internacional de Orlando, nos EUA, nesta sexta-feira (13) (Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, informou que há um problema de comunicação afetando os 22 centros regionais de controle de tráfego aéreo, responsáveis por orientar aeronaves em rota entre aeroportos por todo o país.

Markwayne Mullin, do Departamento de Segurança Interna, afirmou que autoridades do governo Trump não suspeitam de ação criminosa. "Até o momento, não há indícios de que tenha ocorrido um ataque malicioso contra nós. Por enquanto, trata-se apenas de uma falha nas telecomunicações", disse ele. Ainda assim, Mullin ressaltou que as autoridades não descartam nenhuma possibilidade quanto à causa do problema.

Mullin enfatizou aos repórteres que este não é um ataque terrorista. "Não é um novo 11 de setembro", disse ele. "Trata-se de uma interrupção nas telecomunicações".

Os Estados Unidos determinaram a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança. A medida foi tomada nesta sexta-feira, 13, pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, após a agência reportar um problema de comunicação que afeta as torres de controle de tráfego aéreo.

