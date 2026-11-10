Rubio diz que EUA manterão diálogo com Brasil e cobra aprovação de embaixador

Secretário de Estado americano afirmou que Washington continuará tratando com o governo brasileiro e pediu aval para Daniel Perez assumir a representação dos EUA em Brasília

Rubio afirmou que pretende manter o diálogo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o governo americano pretende manter o diálogo com o Brasil após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi feita nesta segunda-feira (9), em Paris, após uma reunião de chanceleres do G7.

"Vamos lidar com o governo brasileiro. Já lidávamos com ele antes", afirmou Rubio a jornalistas. O encontro contou com a participação do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, que foi convidado pela presidência francesa do grupo.

Rubio cobra aprovação de embaixador

Durante a conversa com a imprensa, Rubio também cobrou do governo brasileiro a aprovação da indicação de Daniel Perez para o cargo de embaixador dos Estados Unidos em Brasília.

O nome de Perez foi escolhido pelo presidente americano Donald Trump em junho, mas ainda depende do chamado agrément, o consentimento formal do país que receberá o representante diplomático. O indicado já foi aprovado pelo Senado dos Estados Unidos.

O processo de indicação enfrenta um impasse diplomático entre os dois países. Um dos pontos de atrito foi a forma como Trump anunciou a escolha. O presidente americano tornou a indicação pública antes de uma consulta formal ao governo brasileiro, procedimento que tradicionalmente ocorre de maneira reservada.

A atitude foi considerada desrespeitosa por integrantes da diplomacia brasileira, segundo a reportagem.

Outro ponto de tensão envolve a embaixadora brasileira em Washington, Maria Luiza Viotti. Em agosto, os Estados Unidos revogaram o visto diplomático da representante brasileira e o governo americano condicionou a reversão da medida à aprovação de Perez pelo Brasil.

O governo brasileiro havia decidido adiar a análise da indicação do novo embaixador americano para depois das eleições de outubro. A decisão ocorreu em um período de tensão entre Brasília e Washington, marcado por acusações de interferência americana no processo eleitoral brasileiro.

Com a declaração de Rubio, a questão do novo embaixador volta a aparecer como um dos pontos pendentes na relação diplomática entre os dois países.