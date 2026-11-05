'Vou levar para o túmulo', diz Flávio sobre os detalhes da fuga aos EUA

Em entrevista ao jornal The New York Times, senador explica como deixou o Brasil, contesta resultado das urnas e revela novos passos de sua atuação política nos EUA

Flávio Bolsonaro em Miami, ao lado do irmão Eduardo, durante entrevista ao The New York Times (Reprodução/X/@BolsonaroSP)

Em entrevista concedida ao jornal The New York Times em Miami, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) detalhou a saída repentina do Brasil após a derrota na eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva. O parlamentar contestou o resultado eleitoral e apresentou seus planos de atuação política a partir dos Estados Unidos.

A decisão de partir ocorreu na manhã seguinte ao pleito, quando o senador saía do condomínio onde seu pai, Jair Bolsonaro, cumpre prisão domiciliar de 27 anos por tentativa de golpe. Autoridades brasileiras notificaram Flávio para entregar os passaportes em 24 horas. Ele publicou um vídeo nas redes sociais prometendo entregar os documentos, mas desapareceu e chegou a Miami cerca de 42 horas depois.

A rota da fuga e os motivos jurídicos



O trajeto de 8 mil quilômetros incluiu escalas no Equador e na Argentina, onde um dos principais assessores do presidente Javier Milei o recebeu no aeroporto. Autoridades norte-americanas informaram que um funcionário da Casa Branca providenciou o jato particular e Donald Trump autorizou a entrada. Flávio nega auxílio governamental e declarou que levará os detalhes "para o túmulo".

Investigado por lavagem de dinheiro e corrupção, o senador perderá o foro privilegiado no início de 2027, com o término do mandato. O parlamentar sustenta inocência, mas justificou a fuga pela previsão de condenação e prisão sob a atuação de um Judiciário avaliado por ele como politicamente motivado.

Questionamentos sobre o resultado eleitoral



A vitória de Lula por 4,4 milhões de votos teve o reconhecimento de dezenas de países, do próprio partido de Flávio e de aliados da direita latino-americana. Apesar disso, o senador classificou o resultado como "matematicamente impossível" e declarou ter sido derrotado pelo "sistema".

Segundo o jornal dos EUA, Flávio repetiu teorias desacreditadas a respeito das urnas eletrônicas e mencionou uma suposta vulnerabilidade na sala-cofre de totalização. Também afirmou, sem apresentar provas, que a prorrogação da votação pedida por ambas as campanhas devido ao mau tempo serviu para inserir votos ilícitos.

Permanência nos EUA e projetos futuros



Flávio, a mulher e as duas filhas obtiveram autorização de permanência de ao menos um ano sob status humanitário. O irmão Eduardo Bolsonaro já reside no Texas com green card, após condenação judicial no Brasil. Com a vitória de um governador democrata no território texano, aliados sugeriram a transferência da base familiar para a Flórida.

Donald Trump declarou que a eleição pareceu "estranha", postura que recebeu elogios de Flávio por "não tomar partido". Assessores do senador tentam viabilizar um encontro entre os dois durante a CPAC em Mar-a-Lago, embora o ex-presidente norte-americano tenha afirmado que não planeja a reunião.

No exterior, Flávio pretende contestar judicialmente a eleição e apoiar pautas legislativas no Brasil, como a redução da maioridade penal e a anistia para os réus do 8 de janeiro e para o pai. O congressista afirmou que planeja seguir nos Estados Unidos temporariamente, mas confirmou que voltará a disputar cargos se novas eleições forem convocadas.

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