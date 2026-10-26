Macron promete medidas em resposta às reivindicações de estudantes após protestos

Segundo presidente da França, anúncio das medidas deve ser feito ainda nesta segunda (26)

Emmanuel Macron ( AFP)

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o governo anunciará "medidas concretas" nesta segunda-feira (26) para atender às demandas dos estudantes por mais recursos e melhores condições de aprendizado, após semanas de boicotes às aulas, bloqueios e manifestações que evoluíram para uma onda de agitação em todo o país.

"Pedi ao governo que responda às demandas legítimas que estão na origem deste movimento de protesto", disse Macron durante uma visita à cidade portuária de Marselha, no Sul do país, onde manifestantes chegaram a invadir a prefeitura durante distúrbios ocorridos em 17 de outubro.

"O primeiro-ministro e os ministros do governo anunciarão várias medidas importantes e concretas ainda hoje à tarde", declarou. O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, e outros representantes do governo tinham reuniões agendadas com estudantes do ensino médio e universitários para o decorrer desta segunda-feira.

Motivação dos protestos

Segundo a imprensa francesa, espera-se que o governo anuncie mudanças no Parcoursup, a plataforma nacional online de admissão em universidades na França. A plataforma tem sido um dos principais alvos dos protestos, com estudantes criticando critérios de seleção pouco claros, a falta de igualdade de oportunidades e as barreiras que dificultam o acesso aos cursos de sua preferência.

Macron e seu governo de centro têm sido alvo de críticas por não terem respondido às reivindicações dos estudantes desde que os bloqueios em escolas de ensino médio começaram, em meados de setembro. Os protestos resultaram em prisões em massa e colocaram sob escrutínio o uso, pela polícia, de equipamentos de controle de distúrbios - armamentos que, segundo relatos, causaram ferimentos graves e permanentes em alguns adolescentes.

As manifestações de 17 de outubro, motivadas pelo aumento do custo de vida e pelas precárias condições nas escolas, degeneraram em violência. Uma nova rodada de manifestações em todo o país, realizada no sábado, registrou um nível menor de violência.