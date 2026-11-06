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Vice-presidente Alliana toma posse como novo presidente do Paraguai após destituição de Peña

Presidente interino prometeu indenizar correntistas afetados por crise bancária

AFP

Publicado: 06/11/2026 às 21:30

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Pedro Alliana recebe a faixa presidencial durante a cerimônia de posse como presidente interino/Daniel Duarte/AFP

Pedro Alliana recebe a faixa presidencial durante a cerimônia de posse como presidente interino (Daniel Duarte/AFP)

O vice-presidente do Paraguai, Pedro Alliana, tomou posse nesta sexta-feira (6) como novo presidente do país, após a destituição de Santiago Peña em um rápido processo de impeachment, e prometeu indenizar integralmente os correntistas afetados pela crise bancária que provocou a queda de seu antecessor.

Peña foi destituído por 44 votos favoráveis e uma ausência no Senado, composto por 45 membros, três dias após a intervenção no Ueno Bank, um dos maiores bancos do país, com o qual mantinha vínculos. A medida deixou cerca de três milhões de clientes sem acesso ao próprio dinheiro.

"Os compatriotas que hoje atravessam um momento difícil em consequência do colapso financeiro serão integralmente indenizados. Não vamos deixá-los sozinhos", afirmou Alliana após receber a faixa e o bastão presidenciais.

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Paraguai , Pedro Alliana , presidente , Santiago Peña
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