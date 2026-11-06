Paraguai começa a devolver dinheiro dos correntistas do Ueno Bank

O banco digital Ueno Bank tem laços estreitos com o presidente do país, Santiago Peña (Ueno Bank/Divulgação)

O Banco Central do Paraguai começou a pagar adiantamentos aos correntistas do Ueno Bank, cuja intervenção deixou cerca de 3 milhões de clientes sem acesso ao seu dinheiro e desencadeou uma crise política, informou nesta sexta-feira (6) à AFP uma autoridade da instituição.

A crise levou o presidente Santiago Peña a apresentar ontem sua renúncia, que ficou pendente de resolução no Congresso, por falta de quórum. Ele enfrenta hoje um julgamento político no Senado, que pode culminar em sua destituição.

"O processo de pagamento dos adiantamentos de garantia aos correntistas do Ueno Bank começou na tarde desta quinta-feira", disse José Maciel, diretor da Unidade Administradora do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) do Banco Central.

A primeira etapa abrange clientes com depósitos de até R$ 8.808,00, que não tenham feito empréstimos no banco e que possuam conta ativa em outro banco ou financeira do país. As três condições devem ser atendidas simultaneamente.

Para agilizar os pagamentos, o órgão atribuiu grupos de correntistas a instituições nas quais eles já possuíam contas. "O valor correspondente é creditado automaticamente nessas contas", explicou Maciel.

O funcionário não informou quantas pessoas compõem o primeiro grupo nem o montante liberado até o momento. Os grupos seguintes "serão anunciados progressivamente durante o processo de pagamentos", indicou.