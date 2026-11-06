Senado paraguaio aprova impeachment do presidente Peña por escândalo bancário
Dos 45 senadores, votação contabilizou 44 favoráveis e uma ausência
Publicado: 06/11/2026 às 19:39
Presidente do Paraguai, Santiago Peña na primeira sessão da Reunião de Líderes do G20, em 2024, no Rio de Janeiro (Mauro Pimentel/AFP)
O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi destituído nesta sexta-feira (6) em um rápido processo de impeachment, após a intervenção, na terça-feira (3), em um dos maiores bancos do país, com o qual o presidente mantinha vínculos e cuja crise afetou quase metade da população.
"De acordo com o resultado da votação, declara-se culpado o acusado Santiago Peña Palacios por mau desempenho de suas funções e, consequentemente, ele é destituído de pleno direito do cargo de presidente da República do Paraguai", afirmou o presidente do Senado, Basilio Núñez.
A votação terminou com 44 votos favoráveis e uma ausência, de um total de 45 senadores.
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