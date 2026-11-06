Senado paraguaio aprova impeachment do presidente Peña por escândalo bancário

Presidente do Paraguai, Santiago Peña na primeira sessão da Reunião de Líderes do G20, em 2024, no Rio de Janeiro (Mauro Pimentel/AFP)

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi destituído nesta sexta-feira (6) em um rápido processo de impeachment, após a intervenção, na terça-feira (3), em um dos maiores bancos do país, com o qual o presidente mantinha vínculos e cuja crise afetou quase metade da população.

"De acordo com o resultado da votação, declara-se culpado o acusado Santiago Peña Palacios por mau desempenho de suas funções e, consequentemente, ele é destituído de pleno direito do cargo de presidente da República do Paraguai", afirmou o presidente do Senado, Basilio Núñez.

A votação terminou com 44 votos favoráveis e uma ausência, de um total de 45 senadores.