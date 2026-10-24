Palestina pede à comunidade internacional que ponha um fim às deslocações forçadas e à destruição em Hebron

Um soldado israelense conversa com um motorista no posto de controle norte, bloqueado, em Hebron, na Cisjordânia ocupada (Foto: HAZEM BADER/AFP)

Por Europa Press*

Madri, 24 - O Ministério das Relações Exteriores palestino instou suas embaixadas e missões diplomáticas em todo o mundo a mobilizar os governos dos países nos quais estão credenciadas para exigir uma resposta internacional urgente diante da escalada das ações israelenses em Hebron e em outros territórios palestinos ocupados, após o bloqueio imposto por Israel na cidade da Cisjordânia.

Em um comunicado, o ministério destacou que a situação em Hebron inclui deslocamentos forçados, destruição de residências e propriedades, bem como o fechamento do recinto sagrado de Haram al-Ibrahimi, acompanhado de agressões contra a população palestina e seus locais de culto.

O Ministério também alertou para o risco de que as declarações de autoridades israelenses, que ameaçam estender à Cisjordânia as operações militares realizadas na Faixa de Gaza, resultem em uma intensificação da violência e em novas evacuações de bairros inteiros.

O Executivo palestino teme, e assim o refletiu em seu comunicado, que a escalada possa atingir níveis sem precedentes desde 1967 e reproduzir a Nakba - termo que significa "catástrofe" em árabe e que se refere ao deslocamento forçado de palestinos durante a criação do Estado de Israel - por meio de novas formas de intervenção militar e expansão colonial.

Da mesma forma, a diplomacia palestina associou essas ameaças ao contexto eleitoral israelense e alertou que os direitos dos cidadãos palestinos poderiam ser prejudicados por decisões voltadas para a obtenção de ganhos políticos internos.

Diante desse cenário, o Ministério das Relações Exteriores exigiu que a resposta internacional não se limite a declarações de condenação, mas inclua "medidas concretas e dissuasivas" para pôr fim à impunidade, proteger a população civil e preservar suas terras, instituições e locais sagrados.

Na mesma linha, o Ministério ressaltou que a comunidade internacional deve agir para impedir novos episódios de "deslocamento forçado, genocídio e limpeza étnica" e garantir os direitos legítimos do povo palestino, incluindo o direito à autodeterminação. O objetivo, reiterou o Ministério, deve ser a criação de um Estado palestino "independente e soberano, com Jerusalém como capital", bem como o fim da ocupação, que considera a raiz dessas violações.

Este comunicado foi divulgado depois que as autoridades de Israel ordenaram, nesta sexta-feira, que suas forças de segurança fechassem a cidade de Hebron e evacuassem bairros inteiros, após um tiroteio ocorrido pela manhã na região, onde dois soldados israelenses morreram e outros três ficaram feridos pelas mãos de dois palestinos que foram mortos.