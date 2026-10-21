Supertufão Champi se torna tempestade mais forte de 2026 e coloca Ásia em alerta

Fenômeno de categoria 5 registra ventos próximos de 300 km/h e deve atingir Taiwan entre sexta (23) e sábado (24)

Tempestade avança pelo Pacífico Ocidental e mantém Taiwan, China e regiões das Filipinas em estado de alerta (Reprodução / Accuweather)

O supertufão Champi atingiu o status de tempestade mais intensa registrada no planeta em 2026. O sistema, classificado como categoria 5, apresenta ventos sustentados próximos de 300 km/h e rajadas que podem chegar a 360 km/h. A tempestade avança pelo Pacífico Ocidental e mantém Taiwan, China e regiões das Filipinas em estado de alerta.

De acordo com projeções meteorológicas, o fenômeno pode provocar chuva intensa, ondas de grande altura e ventos com potencial para causar danos severos. A aproximação de Taiwan deve ocorrer entre sexta-feira (23) e sábado (24), com maior risco concentrado nas regiões Norte e Leste da ilha.

O Champi se intensificou ao atravessar uma área do oceano com temperaturas próximas de 30°C, condição que favorece o fortalecimento de ciclones tropicais. A pressão atmosférica no centro do sistema chegou a aproximadamente 895 hPa, uma das menores marcas observadas em ciclones tropicais neste ano.

Com uma área de circulação bastante ampla, o supertufão pode provocar condições adversas a centenas de quilômetros de seu centro. Mesmo regiões que não estejam diretamente na trajetória do olho da tempestade podem registrar ventos fortes, chuva intensa e mar agitado.

Taiwan se prepara para a chegada da tempestade

Após passar pelas Ilhas Marianas, Champi segue em direção a Taiwan. As autoridades locais acompanham a evolução do sistema e adotam medidas preventivas diante da previsão de ventos fortes, elevados volumes de chuva e condições perigosas no mar.

A população das áreas mais expostas deve enfrentar os efeitos mais significativos durante a passagem do sistema pelo entorno da ilha.

China prevê impactos no transporte

Na China continental, a aproximação do supertufão também pode afetar o transporte aéreo. Grandes cidades, entre elas Xangai, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Wenzhou e Xiamen, estão sujeitas a cancelamentos e interrupções de voos conforme a evolução das condições meteorológicas.

No Norte das Filipinas e em ilhas próximas à trajetória prevista, autoridades também acompanham o deslocamento do fenômeno e mantêm áreas sob alerta.

Champi deve perder força

A previsão meteorológica aponta para um enfraquecimento gradual do supertufão nos próximos dias, à medida que Champi encontrar condições menos favoráveis para sua manutenção. Mesmo com a perda de intensidade, o sistema ainda poderá produzir ventos destrutivos, chuva torrencial e ressacas, com ondas elevadas nas áreas atingidas.



Champi é o quarto ciclone de categoria 5 registrado nesta temporada no Pacífico Ocidental e o sétimo com essa classificação em todo o mundo em 2026, segundo bancos de dados mantidos por centros meteorológicos internacionais.

O fenômeno ocorre em um ano de atividade ciclônica significativa no Pacífico. As condições oceânicas e atmosféricas associadas ao El Niño podem influenciar a formação e a intensidade dos ciclones tropicais na região.