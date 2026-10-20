Itália enviará 500 militares para Milão e suportará penas após distúrbios

Primeira-ministra da Itália afirmou que manifestantes têm o direito de protestar, mas não de destruir as cidades

Centenas de manifestantes foram detidos em Milão no sábado (17) e no domingo (18) (Piero Cruciatti/AFP)

A primeira-ministra italiana, a ultradireitista Giorgia Meloni, anunciou nesta terça-feira (20) o envio de 500 soldados para Milão até o fim do ano, após os saques e confrontos ocorridos no fim de semana entre a polícia e os manifestantes. "Protestar é um direito. Destruir nossas cidades, não", escreveu no X.

Meloni declarou, em um vídeo divulgado no X, que uma reunião de gabinete aprovou medidas para facilitar a detenção de menores, impor multas aos seus pais por quaisquer danos e tipificar o crime como "participação violenta em uma manifestação".

Centenas de manifestantes foram detidos durante dois dias de distúrbios em Milão, no sábado (17) e no domingo (18), e vários agentes ficaram feridos. Novas manifestações estão previstas para o fim da semana.

Várias lojas de luxo na capital da moda italiana foram saqueadas. Alguns estabelecimentos comerciais econômicos, retiraram artigos de suas vitrines ou reforçaram as medidas de segurança.

No entanto, a mídia italiana informou que o conselho de gabinete não aprovou a concessão de poderes políticos aos soldados, como se esperava, devido à oposição do presidente Sergio Mattarella.

Meloni enfrentará eleições no próximo ano e espera que a economia, a segurança e a imigração sejam os temas centrais da campanha. Antes da reunião, o vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini, classificou os distúrbios como “vergonhosos”.

A primeira-ministra afirmou, no sábado, que os responsáveis pelos atos violentos são "vândalos que aproveitam as manifestações para semear o caos, atacar aqueles que garantem a segurança e fazer cidades inteiras de reféns".

Os agricultores e caminhoneiros lideraram protestos em todo o país, principalmente contra o aumento do custo de vida dos estudantes.