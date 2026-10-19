Japão lança foguete para possível primeira missão do mundo a uma lua de Marte

Sonda não tripulada deverá coletar amostras que podem ajudar a desvendar origens do Sistema Solar e da vida na Terra

Conceito artístico da espaçonave MMX da JAXA em Marte (JAXA/Divulgação)

Cientistas japoneses lançaram nesta terça-feira (20) uma nave espacial que aspira ser a primeira a coletar amostras de uma das luas de Marte, o que pode ajudar a desvendar as origens do Sistema Solar e da vida na Terra.

O foguete H3, que transporta a sonda não tripulada Martian Moons eXploration (MMX), decolou do Centro Espacial de Tanegashima às 4h41 locais (16h41 de segunda no horário de Brasília), segundo uma transmissão ao vivo divulgada pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão.