Musk diz que quer dar ações da SpaceX a todas as crianças dos EUA

Há cerca de 73 milhões de jovens com menos de 18 anos nos Estados Unidos, segundo dados de 2024 do Departamento do Censo deste país

Elon Musk (CHIP SOMODEVILLAGETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

O bilionário Elon Musk afirmou nesta segunda-feira (19) que daria a cada criança dos Estados Unidos uma participação em sua empresa de foguetes, SpaceX.

"No ano que vem, darei uma de minhas ações da SpaceX a cada criança nos Estados Unidos", disse Musk, o homem mais rico no mundo, no X, detalhando que "esta será a primeira de muitas", sem explicar como o plano funcionaria.

Há cerca de 73 milhões de jovens com menos de 18 anos nos Estados Unidos, segundo dados de 2024 do Departamento do Censo deste país.

O anúncio foi feito após o presidente americano, Donald Trump, ter prometido em setembro dar 5.000 dólares (25.410 reais, na cotação atual) a cada adulto americano caso o Partido Republicano, do qual é parte, mantivesse o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato em novembro.

A SpaceX, da qual Musk detém 38% das ações, segundo a Forbes, estabeleceu o recorde da maior oferta pública inicial da história, arrecadando 85,7 bilhões em junho (443,6 bilhões na cotação do mês) com sua entrada na Bolsa de Valores.

O megafoguete Starship da empresa alcançou a órbita pela primeira vez em setembro, um novo marco nos planos do bilionário para chegar a Marte.