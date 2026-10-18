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Atriz e cantora Lua Blanco, ex-Rebelde Brasil, morre aos 39 anos

Segundo o comunicado, assinado pela família, Lua estava em tratamento de câncer nos últimos meses

Diario de Pernambuco

Publicado: 18/10/2026 às 13:49

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Lua Blanco/Reprodução/Instagram

Lua Blanco (Reprodução/Instagram)

A cantora e atriz Lua Blanco, que interpretou Roberta Messi na novela Rebelde Brasil, morreu neste domingo (18) aos 39 anos. A informação foi confirmada pela família da artista mediante nota no Instagram. Segundo o comunicado, assinado por Daniel Blanco, Ana Terra Blanco e Estrela Blanco, Lua estava em tratamento de um câncer nos últimos meses. 

"É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", diz trecho do comunicado.

Ainda na nota, a família da atriz agradece o carinho dos fãs. Leia a íntegra:

Queridos amigos e seguidores

É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco.

Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda.

Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna.

Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre,

Família Blanco.


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