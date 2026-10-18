Atriz e cantora Lua Blanco, ex-Rebelde Brasil, morre aos 39 anos
Segundo o comunicado, assinado pela família, Lua estava em tratamento de câncer nos últimos meses
Publicado: 18/10/2026 às 13:49
Lua Blanco (Reprodução/Instagram)
A cantora e atriz Lua Blanco, que interpretou Roberta Messi na novela Rebelde Brasil, morreu neste domingo (18) aos 39 anos. A informação foi confirmada pela família da artista mediante nota no Instagram. Segundo o comunicado, assinado por Daniel Blanco, Ana Terra Blanco e Estrela Blanco, Lua estava em tratamento de um câncer nos últimos meses.
"É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", diz trecho do comunicado.
Ainda na nota, a família da atriz agradece o carinho dos fãs. Leia a íntegra:
Queridos amigos e seguidores
É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco.
Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda.
Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna.
Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre,
Família Blanco.