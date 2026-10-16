TJPE promove evento sobre saúde da mulher e prevenção ao câncer de mama no Outubro Rosa

Encontro no dia 28 de outubro terá palestras sobre câncer de mama, climatério, saúde mental e autocuidado. Brasil deve registrar 78,6 mil novos casos da doença por ano

Campanha Outubro Rosa destaca combate e prevenção ao câncer de mama (Divulgação: Banco de Imagens)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) está com inscrições abertas para o evento "Outubro Rosa no TJPE: Saúde Integral, Autocuidado e Qualidade de Vida da Mulher", que será realizado no dia 28 de outubro, na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), na llha Joana Bezerra, no Recife.

As inscrições podem ser feitas aqui.

A programação inclui atividades sobre prevenção ao câncer de mama, saúde mental, climatério e qualidade de vida.

A iniciativa é promovida em parceria com a Diretoria de Saúde do TJPE e busca ampliar o acesso a informações sobre a saúde feminina, com discussões que vão além da prevenção do câncer e abordam o bem-estar físico e emocional das mulheres.

A campanha Outubro Rosa busca conscientizar a população sobre o câncer de mama, com ênfase na prevenção, no reconhecimento de sinais suspeitos e no diagnóstico precoce. A mobilização também incentiva o acesso aos serviços de saúde e a disseminação de informações confiáveis sobre a doença.

De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar 78.610 novos casos de câncer de mama por ano no triênio de 2026 a 2028. A projeção corresponde a um risco estimado de 71,57 casos para cada 100 mil mulheres. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, a doença é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres brasileiras.

Na Região Nordeste, a estimativa é de 58,02 casos novos por 100 mil mulheres. Em 2023, o país registrou 20.165 mortes por câncer de mama feminino, segundo dados citados pelo instituto.

Confira a programação do TJPE:

8h - 08h30 | Dinâmica de autocuidado

Dinâmica vivencial com alongamento, percepção corporal e técnicas de relaxamento

Palestrante: Educadora física Débora Botelho

8h30 - 09h15 | Câncer de mama: informação que salva

Palestrante: Médica oncologista Sarah Bezerra Rêgo Borges

9h15 - 10h | Mulheres que cuidam de todos: quem cuida delas?

Palestrante: Psicóloga Jana Gabriela Barros da Silva

10h - 10h30 | Coffee Break

10h30 - 11h15 | Perimenopausa, climatério e qualidade de vida

Palestrante: Médica ginecologista Carla Urias

11h15 - 12h | Mesa-redonda multiprofissional: Saúde Integral da Mulher

12h | Encerramento



A programação é voltada principalmente a magistradas, magistrados, servidoras e servidores do tribunal.