Primeiro-ministro francês solicita "toques de recolher" em cidades após distúrbios
"Pedi aos prefeitos que decretassem vários toques de recolher nesta noite, toques de recolher parciais", anunciou o chefe de Governo de centro-direita
Publicado: 19/10/2026 às 08:31
Saques foram registrados em cidades da França durante o fim de semana (PHILIPPE LOPEZ / AFP)
O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, anunciou ter solicitado aos prefeitos que "decretassem uma série de toques de recolher" na noite de segunda-feira, após os distúrbios e saques registrados nas grandes cidades durante o fim de semana.
"Pedi aos prefeitos que decretassem vários toques de recolher nesta noite, toques de recolher parciais", anunciou o chefe de Governo de centro-direita, sem especificar as cidades nas quais a medida será aplicada após uma reunião de crise.
Com informações da AFP.