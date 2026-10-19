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URGÊNCIA

Primeiro-ministro francês solicita "toques de recolher" em cidades após distúrbios

"Pedi aos prefeitos que decretassem vários toques de recolher nesta noite, toques de recolher parciais", anunciou o chefe de Governo de centro-direita

AFP

Publicado: 19/10/2026 às 08:31

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Saques foram registrados em cidades da França durante o fim de semana/PHILIPPE LOPEZ / AFP

Saques foram registrados em cidades da França durante o fim de semana (PHILIPPE LOPEZ / AFP)

O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, anunciou ter solicitado aos prefeitos que "decretassem uma série de toques de recolher" na noite de segunda-feira, após os distúrbios e saques registrados nas grandes cidades durante o fim de semana.

"Pedi aos prefeitos que decretassem vários toques de recolher nesta noite, toques de recolher parciais", anunciou o chefe de Governo de centro-direita, sem especificar as cidades nas quais a medida será aplicada após uma reunião de crise.

Com informações da AFP.

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distúrbios , França , Saques
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