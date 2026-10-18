'França está em chamas', diz Trump ao culpar imigração por protestos

A França se recupera, neste domingo (18), dos graves danos causados pelos protestos de sábado (17), que deixaram uma prefeitura histórica incendiada no sul do país e resultaram em 1,8 mil detidos

Donald Trump, presidente dos EUA (KENT NISHIMURA/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, associou, neste domingo (18), a imigração aos distúrbios ocorridos na véspera durante uma onda de manifestações na França e instou o país a endurecer suas normas migratórias.

"A França está em chamas! A imigração de pessoas procedentes de um mundo totalmente diferente, pessoas com ódio no coração, destruiu esse país que, um dia, foi grande", afirmou Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social. "Fechem suas fronteiras e retomem o controle, antes que seja tarde demais!".

A França se recupera, neste domingo (18), dos graves danos causados pelos protestos de sábado (17), que deixaram uma prefeitura histórica incendiada no sul do país e resultaram em 1,8 mil detidos, o que aumenta a pressão sobre o presidente, Emmanuel Macron, a seis meses das eleições.

A publicação de Trump ocorre após comentários semelhantes feitos pelo vice-presidente JD Vance no sábado.

"Os liberais ocidentais importaram o terceiro mundo para a França e outros países em nome da diversidade e da compaixão. Ignoraram questões fundamentais de assimilação e compatibilidade. Foram alertados de que isso levaria a essa situação, mas não ouviram", escreveu Vance no X.

"Rezo para que a França, um país lindo com um povo maravilhoso, interrompa essa loucura antes que mais de seus monumentos sejam queimados", acrescentou.

Vance, considerado um possível candidato presidencial republicano para as eleições de 2028, também estabeleceu uma relação com as eleições legislativas de meio de mandato em seu país, marcadas para 3 de novembro, pleito no qual não se espera que seu partido obtenha bons resultados.