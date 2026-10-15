Ataque a tiros deixa três crianças mortas e um adulto em escola no Oregon, EUA

Departamento de polícia não confirmou número de mortes e falou em "múltiplas vítimas"

Ataque acontedeu no estado de Oregon, na região Pacífico Noroeste dos Estados Unidos (AFP/Reprodução)

Um ataque a tiros em uma escola primária no estado de Oregon, nos Estados Unidos, deixou nesta quinta-feira (15) “múltiplas vítimas”, informou a polícia, enquanto vários veículos de imprensa locais relatam a morte de três crianças e um adulto.

“No momento, temos múltiplas vítimas”, declarou Sheila Miller, porta-voz do Departamento de Polícia de Bend, durante uma coletiva de imprensa.

A polícia indicou que o autor do ataque, ocorrido na escola primária Silver Rail, na cidade de Bend, morreu. “Ainda não temos confirmação sobre quem atirou no suspeito”, acrescentou a porta-voz.

A CNN e a CBS News afirmaram que três crianças e um adulto morreram no episódio, citando fontes anônimas das forças de segurança. As autoridades ainda não confirmaram oficialmente essas informações.

“Há crianças entre as vítimas”, havia informado Miller mais cedo, sem especificar se se tratava de mortos ou feridos.

Pelo menos duas pessoas foram levadas para um hospital da região. “Não sabemos qual é o estado delas”, disse a porta-voz.

A escola foi colocada em confinamento após o ataque, informou o distrito escolar de Bend em comunicado divulgado nas redes sociais.

Posteriormente, o distrito disse que as forças de segurança estavam escoltando os estudantes em ônibus para outro local, onde poderiam se reencontrar com seus familiares.

Os policiais foram chamados para atender uma ocorrência crítica às 13h e chegaram ao local cerca de dois minutos depois, relatou Miller. “Segundos depois, recebemos pelo rádio a informação de que o suspeito deste incidente havia caído”, acrescentou.

A escola fica a cerca de 160 quilômetros de Portland e atende alunos da educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental.

Os Estados Unidos convivem com episódios frequentes de violência armada. Milhares de pessoas morrem todos os anos no país, onde armas de fogo são amplamente acessíveis. Desde o início deste ano, foram registrados mais de 360 ataques a tiros em massa, segundo a organização Gun Violence Archive.