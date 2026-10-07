Ataque com faca numa escola na Polônia deixa sete feridos

Não se tem conhecimento das motivações do autor do crime (Divulgação / Polícia de Mazóvia / AFP)

Na manhã desta quarta-feira, numa escola profissional em Ostroka, na cidade polonesa de Mazóvia, um aluno de 19 anos atacou colegas e professores com uma arma branca. A polícia informou que sete pessoas ficaram feridas, duas das quais se encontram em estado grave.

O aluno fugiu do estabelecimento após o atentado, mas a policia comunicou que logo depois foi capturado. O superintendente Tomasz eraski, porta-voz do Comando Municipal da Polícia de Ostroka, disse que ele foi detido na praia municipal junto ao rio Narew.

"Os alunos que permaneceram na escola estão sendo acompanhados. Estão também presentes no local agentes da equipe de prevenção social e de patologias, que trabalham diariamente com os jovens", acrescentou eraski.

Segundo o superintendente, as investigações estão em curso, com a participação de dezenas de agentes da polícia, que estão interrogando as testemunhas e a recolhendo provas. Mas, por enquanto, não se tem conhecimento das motivações do autor do crime.