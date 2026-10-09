América Central fica sob alerta de Tsunami, após terremoto no Panama
Terremoto no sul do Panamá foi sentido em países vizinhos
Publicado: 09/10/2026 às 16:30
Baía do Panamá após um forte terremoto de magnitude 7,6 atingir o país, na Cidade do Panamá (MARTIN BERNETTI / AFP)
O Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta para o risco de grandes ondas na América Central, após um terremoto ocorrer na região de Quebro, no sul do Panamá.
O alerta vale para praias e ilhas na região que vai do México até o Peru, passando por Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Colômbia e Equador.
Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo tremor de terra.
O Estadão apurou que o terremoto foi sentido em países próximos, inclusive na cidade de San José, capital da Costa Rica.