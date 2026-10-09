América Central fica sob alerta de Tsunami, após terremoto no Panama

Terremoto no sul do Panamá foi sentido em países vizinhos

Baía do Panamá após um forte terremoto de magnitude 7,6 atingir o país, na Cidade do Panamá (MARTIN BERNETTI / AFP)

O Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta para o risco de grandes ondas na América Central, após um terremoto ocorrer na região de Quebro, no sul do Panamá.

O alerta vale para praias e ilhas na região que vai do México até o Peru, passando por Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Colômbia e Equador.

Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo tremor de terra.

O Estadão apurou que o terremoto foi sentido em países próximos, inclusive na cidade de San José, capital da Costa Rica.