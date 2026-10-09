Forte terremoto de magnitude 7,7 gera pânico no Panamá

Incomum na capital Cidade do Panamá, tremor foi sentido em todo o país

Terremoto no Panamá provocou pânico na capital, mas não há registro de vítimas ou danos até o momento (MARTIN BERNETTI / AFP)

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o Panamá nesta sexta-feira (9), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e provocou pânico na capital conhecida por seus arranha-céus. Até o momento, não houve relatos de vítimas, embora tenham sido registrados alguns danos materiais.

O terremoto ocorreu às 12h56 locais (14h56 no horário de Brasília), com epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, na província de Herrera (centro-sul do país), e foi sentido com intensidade na Cidade do Panamá, onde milhares de pessoas saíram dos prédios tomadas pelo medo, constatou a AFP.

O USGS revisou a magnitude do terremoto para 7,7, após uma estimativa inicial de 8 e uma segunda de 7,6. Terremotos na capital são incomuns e ocorrem principalmente na província de Chiriquí.

Várias réplicas significativas, incluindo uma de magnitude 6, foram registradas após o forte tremor. As autoridades avaliam os danos, sobretudo nas áreas centrais de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos e outras regiões.

Segundo informações preliminares, o tremor foi sentido em todo o país. As autoridades pediram calma à população.