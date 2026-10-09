EUA sancionam TPI em ofensiva para desmantelar a corte, após Nobel da Paz

Sanções foram anunciadas após entrega de Nobel da Paz à sul-africana que liderou investigações sobre atuação de militares estadunidenses no Oriente Médio

Nobel da Paz foi concedido à sul-africana Navi Pillay, juíza que liderou o tribunal sobre o genocídio em Ruanda (FRANK BOXLER/AFP)

O governo de Donald Trump impôs novas e abrangentes sanções ao Tribunal Penal Internacional (TPI) como parte de sua campanha para desmantelar a corte, que os Estados Unidos consideram politizada e acusam de tentar processar americanos e israelenses de maneira injusta e ilegal por supostos crimes de guerra.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou as sanções nesta sexta-feira (9) após a concessão do Prêmio Nobel da Paz à procuradora sul-africana Navi Pillay, que havia liderado investigações sobre possíveis acusações do TPI contra militares norte-americanos no Iraque e no Afeganistão. A medida, no entanto, já vinha sendo preparada muito antes do anúncio do Nobel.

"Vamos proibir transações com essa corte desonesta, cortando seus recursos e prejudicando sua capacidade de atuar contra nós" afirmou Rubio em um pronunciamento em vídeo publicado nas redes sociais. "Os Estados Unidos e o povo americano não estão sujeitos à jurisdição desse falso TPI."

As sanções bloqueiam quaisquer ativos que o TPI, como instituição, possa manter sob jurisdição americana e estabelecem um prazo de seis meses para que empresas e cidadãos dos Estados Unidos encerrem suas relações comerciais com a corte.

Rubio afirmou que tanto republicanos quanto democratas têm profundas reservas em relação ao tribunal, criado para julgar crimes de guerra e crimes contra a humanidade que, de outra forma, poderiam não ser processados pelas partes envolvidas. Segundo ele, porém, apenas o presidente Donald Trump demonstrou disposição para agir contra a instituição.

"Ambos os partidos concordam com isso, mas apenas o presidente Trump tem a determinação necessária para tomar as medidas que acabarão com essa ameaça de uma vez por todas", declarou Rubio. "Ou o TPI encerrará suas ameaças, ou nós acabaremos com o TPI."

Rubio acrescentou que os Estados Unidos esperam que seus aliados participem das medidas contra o tribunal, incluindo diversos países europeus integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e o Japão.

"Esperamos que nossos aliados, muitos dos quais integram o TPI e dependem dos militares americanos para sua defesa, contenham essa corte desonesta", afirmou. "Se não o fizerem, os Estados Unidos continuarão sua campanha para desmantelar o TPI, peça por peça, até que os americanos não estejam mais sob ameaça."