Nepal encerra buscas após enchentes que deixaram mais de 5 mil desaparecidos

Segundo autoridades, 5.285 pessoas ainda eram consideradas desaparecidas após as inundações de 26 de agosto

Moradores olham para prédios e ruas submersas após o desastre no Nepal (Prakash Mathema/AFP)

O Nepal encerrou as operações de busca e resgate de pessoas desaparecidas após as enchentes que deixaram pelo menos 1.455 mortos. Segundo autoridades, 5.285 pessoas ainda eram consideradas desaparecidas após as inundações de 26 de agosto, que começaram na região da fronteira do Nepal com o Tibete, na China. Outras 13.795 pessoas foram resgatadas.

"Estamos passando da fase de busca e resgate para a fase de busca e reabilitação", disse à agência Reuters Phanindra Paudel, chefe do Centro Nacional de Operações de Emergência do Nepal.

As autoridades agora avaliam os procedimentos legais para declarar oficialmente como mortas as pessoas que permanecem desaparecidas. A medida permitiria que familiares concluíssem processos relacionados a seguros, contas bancárias e outras formalidades.

Dharam Raj Uprety, chefe da Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres, disse que as equipes não realizarão mais buscas ativas por corpos. Restos mortais, bens e outros objetos encontrados durante os trabalhos de reabilitação, porém, serão recolhidos pelas autoridades. Operações de emergência ainda poderão ser realizadas quando necessário.