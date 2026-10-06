Brasileiro é preso nos EUA após usar uniforme do ICE para intimidar eleitores

Homem de 46 anos comprou fantasia na internet para causar medo em local de votação em Miami; ele também tentou subornar policiais para não ser preso

Danilo Silva, brasileiro preso em Miami por se passar por agente do ICE para intimidar eleitores e tentar suborno (Divulgação / Miami-Dade Corrections and Rehabilitation)





Um brasileiro de 46 anos foi preso no último domingo (4) em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, após se vestir como um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) para intimidar eleitores em um local de votação.

O caso ocorreu no campus de Kendall do Miami Dade College, onde brasileiros votavam para as eleições presidenciais. Segundo o gabinete do xerife do condado de Miami-Dade, Danilo Silva usava boné e jaqueta com a identificação do ICE, além de óculos escuros, máscara e botas táticas.

De acordo com o relatório policial, ele circulava pelo local e abordava pessoas com a intenção deliberada de causar medo entre os eleitores que ali estavam.

A atitude do homem chamou a atenção, e a polícia foi acionada. Agentes uniformizados e investigadores à paisana passaram a monitorar a área. A intervenção aconteceu quando Danilo foi confrontado por dois homens, e a discussão que se seguiu levou os policiais a agirem.

Ao ser questionado, o brasileiro admitiu que não era um agente federal. Ele explicou que as roupas eram uma "fantasia" comprada pela internet, na Amazon, e que seu objetivo era "observar a reação das pessoas".

As autoridades informaram que ele compareceu ao local para votar vestindo uma camisa da seleção brasileira. Depois, retornou ao seu carro, trocou de roupa e voltou com o uniforme semelhante ao utilizado pelo ICE.

Tentativa de suborno e prisão

O brasileiro foi preso em flagrante. Durante a abordagem, ele ficou exaltado e ameaçou os policiais, dizendo que eles se arrependeriam da decisão de prendê-lo.

Segundo o jornal "Miami Herald", em seguida, ele tentou subornar os agentes para que fosse liberado. O homem teria oferecido dinheiro e afirmado que poderia mostrar a transferência pelo celular no mesmo instante.

Ele foi levado para o centro de detenção Turner Guilford Knight e agora enfrenta cinco acusações criminais, entre elas intimidação de eleitores, tentativa de suborno, uso ilegal de insígnias das forças de segurança e conduta desordeira.