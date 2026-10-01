Governo Trump revoga mais de 250 mil vistos por motivos de segurança, fraude e "turismo de nascimento"

Segundo a Fox News, os cancelamentos decorrem de diversas infrações, que vão desde o descumprimento das condições do visto até a prática de crimes, fraudes, ameaças à segurança nacional ou incitação à violência

Entre as autorizações revogadas, a emissora destaca 2.300 relacionadas ao chamado "turismo de nascimento" (Stephen Maturen/Getty Images via AFP/JC)

Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou mais de 250.000 vistos desde a posse de Donald Trump na Presidência, no âmbito de uma ofensiva do governo para conter a imigração irregular e endurecer os controles de acesso ao país.

Conforme informou a emissora de televisão norte-americana "Fox News", os cancelamentos decorrem de diversas infrações, que vão desde o descumprimento das condições do visto até a prática de crimes, fraudes, ameaças à segurança nacional ou incitação à violência.

Entre as autorizações revogadas, a emissora destaca 2.300 relacionadas ao chamado "turismo de nascimento", uma prática pela qual cidadãs estrangeiras grávidas viajam para os Estados Unidos com o único objetivo de que seus filhos obtenham automaticamente a cidadania ao nascer.

"Sob o mandato do presidente Trump e do secretário (de Estado) Marco Rubio, o Departamento de Estado revogou mais de 250 mil vistos, um marco histórico que reflete nosso compromisso inabalável de proteger o povo americano", declarou à emissora o porta-voz do Departamento, Tommy Pigott.

"Um visto americano é um privilégio, não um direito, e se os termos desse privilégio forem violados, ele é perdido", afirmou, ressaltando que cada decisão nessa matéria é "uma decisão de segurança nacional".

No âmbito dessa estratégia, o governo dos Estados Unidos revogou na terça-feira os vistos de 27 funcionários e ex-funcionários latino-americanos - provenientes da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru -, bem como de seus familiares, por acusações de corrupção

Além disso, o governo começou a preparar, durante o verão, o cancelamento de até 200 mil vistos de negócios e turismo emitidos entre 2016 e 2026 para cidadãos estrangeiros que posteriormente solicitaram asilo, ao considerar que o sistema está sobrecarregado por pedidos fraudulentos.