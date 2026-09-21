Emissoras de TV dos EUA decidem suspender a cobertura diária de Trump

Trump fez os comentários depois que o Kremlin classificou como "notícias alarmistas" as reportagens sobre a visita do diretor da CIA a Moscou (Jim Watson/AFP)

Pela primeira vez em décadas, nenhum canal de televisão irá cobrir a atividade diária do presidente dos Estados Unidos após a decisão, sem precedentes, de Donald Trump de proibir a cobertura da Casa Branca pelos veículos de comunicação CNN, MSNBC e Politico. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (21) pelas emissoras ABC, CBS, FOX News e NBC, que compartilham há anos a responsabilidade de garantir a cobertura televisiva dos eventos presidenciais.

A decisão conjunta de suspender a cobertura jornalística foi tomada depois que Trump se recusou a permitir que a CNN atuasse como representante do grupo nesta segunda-feira.

“O público tem um interesse vital em receber informações precisas e independentes sobre o seu governo. Nenhuma administração deve restringir uma organização noticiosa pelo fato de discordar da sua cobertura jornalística”, diz a nota divulgada.

As cinco grandes redes de televisão — ABC, CBS, CNN, FOX e NBC —, além de compartilharem há décadas a responsabilidade de assegurar a cobertura televisiva da agenda presidencial, também dividem os custos financeiros e distribuem o sinal das imagens de televisão para outros veículos de comunicação social em todo o mundo.