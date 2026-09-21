CNN, MS NOW e Politico irão processar o governo Trump por impedi-los de entrar na Casa Branca
Trump, anunciou na sexta-feira (18) que iria proibir os três veículos de entrar na sede do governo como punição por divulgarem o que ele considera "notícias falsas"
Publicado: 21/09/2026 às 09:48
A Casa Branca revogou as credenciais dos jornalistas "sem aviso prévio ou processo" porque "discorda" da cobertura (AFP)
CNN, MS NOW e Politico vão processar o governo dos Estados Unidos por negar-lhes acesso à Casa Branca, anunciaram em um comunicado conjunto nesta segunda-feira (21).
O presidente americano, Donald Trump, anunciou na sexta-feira (18) que iria proibir esses veículos de entrar na Casa Branca como punição por divulgarem o que ele considera "notícias falsas".
"Notificamos o governo de que entraremos com uma ação judicial hoje para proteger nossos direitos (...) e defender o princípio de que o governo não decide o que a imprensa informa ou publica", diz o comunicado.
Os veículos de comunicação afirmam que a Casa Branca revogou as credenciais de seus jornalistas "sem aviso prévio ou processo" porque "discorda" de sua cobertura.
"Se isso não for contestado, ameaça a liberdade de imprensa e o direito do público ao jornalismo independente, livre de interferência governamental", declararam.
A liberdade de imprensa é garantida nos Estados Unidos pela Primeira Emenda da Constituição.
Trump não especificou o que motivou a proibição, mas afirmou que "a mídia não deveria poder escrever ou noticiar FICÇÃO e MENTIRAS constantemente quando estiver cobrindo o presidente dos Estados Unidos".
O republicano, de 80 anos, alertou na sexta-feira que outros veículos de comunicação poderiam enfrentar um destino semelhante, sem especificar quais.
Trump fez do confronto constante com a mídia uma marca registrada de sua carreira política. Ameaças e insultos contra jornalistas têm sido comuns ao longo de seus dois mandatos.
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