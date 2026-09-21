Coreia do Norte lança novamente dois mísseis balísticos de curto alcance em direção ao Mar do Japão

As autoridades japonesas estimaram que nenhum dos mísseis atingiu a zona econômica exclusiva do Japão; Também não foram registrados danos materiais nem feridos

A demonstração de poderio militar ocorre às vésperas da 81ª Assembleia Geral da ONU, prevista para esta terça-feira (22) (Jung Yeon-je / AFP)





A Coreia do Norte realizou neste domingo (20) um novo lançamento de dois mísseis balísticos de curto alcance em direção ao Mar do Japão, em mais uma demonstração de força que não faz senão aumentar as tensões com Tóquio e Seul. Trata-se do segundo episódio desse tipo registrado neste mês de setembro.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que os projéteis foram disparados nas proximidades de Wonsan, na província norte-coreana de Kangwon. O primeiro lançamento ocorreu aproximadamente às 15h (hora local), enquanto o segundo aconteceu por volta das 17h50 (hora local), segundo informaram a mídia local.

As autoridades japonesas estimaram que nenhum dos dois mísseis atingiu a zona econômica exclusiva do Japão, e também não foram registrados danos materiais nem feridos como consequência dos lançamentos, informou a agência de notícias Kyodo.

Os dados fornecidos pelo Exército sul-coreano indicam diferenças nas trajetórias dos dois projéteis. O primeiro teria percorrido aproximadamente 450 quilômetros, enquanto o segundo teria ultrapassado os 600 quilômetros antes de concluir sua trajetória.

Mais cedo neste mesmo domingo, as autoridades do Japão e da Coreia do Sul já haviam denunciado o lançamento de um míssil pela Coreia do Norte. Tudo isso apenas uma semana depois de Pyongyang ter disparado - no último dia 12 de setembro - vários projéteis balísticos em protesto contra os exercícios militares realizados em conjunto por Seul, Washington e Tóquio.

SEUL, WASHINGTON E TÓQUIO UNEM FORÇAS

A Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão reforçaram sua coordenação diplomática após os novos lançamentos norte-coreanos, em conversas destinadas a trocar informações e analisar possíveis medidas diante da atividade militar de Pyongyang.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul informou que representantes dos três países mantiveram uma conversa por telefone para avaliar conjuntamente o ocorrido, durante a qual compartilharam os dados disponíveis sobre os lançamentos da Coreia do Norte e discutiram os próximos passos que seus respectivos países poderiam tomar.

"Os três autoridades compartilharam informações relevantes e discutiram as respostas futuras", resumiu o Ministério em um comunicado divulgado pela agência de notícias Yonhap.

Seul destacou ainda que os três governos dispõem de um mecanismo de comunicação destinado a "compartilhar rapidamente informações e avaliações sempre que a Coreia do Norte lança mísseis balísticos", o que lhes permite reagir com rapidez às atividades de armamento norte-coreanas.

Os novos disparos ocorrem em um contexto marcado pelas manobras militares realizadas na região. De acordo com a avaliação citada pela Coreia do Sul, a ação de Pyongyang poderia estar relacionada ao exercício naval multinacional "Pacific Vanguard", liderado pelos Estados Unidos, além de outras atividades militares realizadas na região.

O momento escolhido para os lançamentos também tem sido objeto de análise por Seul, Washington e Tóquio, cujas autoridades consideram que a ação pode ser interpretada como um sinal dirigido ao exterior com a intenção de mostrar que a Coreia do Norte mantém sua estratégia de fortalecimento de suas capacidades militares.

A demonstração de poderio militar ocorre, além disso, às vésperas do início da sessão da 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas, prevista para esta terça-feira, e poucos dias antes da cúpula que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, têm agendada para quinta-feira

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