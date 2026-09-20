Irã informou aos Estados Unidos condições para reabertura de Ormuz

O Irã bloqueou, desde o início do conflito, o tráfego no Estreito de Ormuz, por onde, antes da guerra, transitavam 20% do petróleo e do gás do planeta

Estreito de Ormuz ( Anadolu via AFP)

O Irã anunciou neste domingo (20) que comunicou aos Estados Unidos suas condições para reabrir o Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para a economia mundial que se tornou o principal ponto de divergência da guerra no Oriente Médio.

O Irã bloqueou, desde o início do conflito, o tráfego no Estreito de Ormuz, por onde, antes da guerra, transitavam 20% do petróleo e do gás do planeta.

"Enquanto as condições não forem atendidas (...) e os compromissos reforçados pelos Estados Unidos não forem respeitados, será impossível voltar à situação anterior às negociações e à abertura do Estreito de Ormuz", afirmou o principal negociador e presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado pela televisão estatal.

Por sua vez, os Estados Unidos, que iniciaram uma guerra no fim de fevereiro com um ataque conjunto com Israel contra a República Islâmica, mantêm um bloqueio aos portos iranianos.

“Nossas mensagens e a explicação de nossas condições por meio de mediadores foram transmitidas de forma clara à outra parte”, ou seja, aos Estados Unidos, explicou o negociador iraniano.

No sábado (19), o general Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, afirmou que as condições iranianas foram transmitidas pelo Catar, que atua como mediador no conflito.

“Nossas condições são o fim da guerra em todas as frentes, o desbloqueio de nossos fundos congelados e a suspensão do bloqueio naval” imposto pelos Estados Unidos, lembrou em entrevista ao canal Al Jazeera.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou no sábado que o ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, viajará para Teerã neste domingo (20).