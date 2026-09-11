Irã e Arábia Saudita discutem a escalada do conflito no Oriente Médio

O regime de Teerã apoia militar, financeira e politicamente o grupo iemenita dos Houthis. ( Foto: AFP)

Segundo a chancelaria iraniana, a Arábia Saudita e o Irã, que apoiam lados opostos no conflito no Iêmen, conversaram na quinta-feira à noite sobre a escalada das tensões na região. Entretanto, a nota oficial não menciona especificamente o Iêmen.

O comunicado divulgado cita que o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, discutiu com o ministro saudita das Relações Exteriores, Faisal bin Farhan, o aumento das tensões e a crescente insegurança regional. "Destacamos a necessidade de continuar a cooperação e os esforços diplomáticos para evitar a propagação das tensões e restabelecer a estabilidade e a segurança na região", informou Araghchi.

O regime de Teerã apoia militar, financeira e politicamente o grupo iemenita dos Houthis, que combatem as forças governamentais do país e que conquistaram nas últimas 48 horas o controle de uma cidade-chave no Mar Vermelho e da ilha de Perim, próximos do estratégico estreito de Bab el-Mandeb. Enquanto a Arábia Saudita, país vizinho, é aliada do governo do Iêmen e ajuda no combate contra os Houthis.

Num comunicado separado dedicado ao Iêmen, a diplomacia iraniana assinalou que é impossível resolver a crise iemenita através da continuidade de uma intervenção militar. Mas, a diplomacia do governo de Teerã ainda confirmou hoje uma reunião sobre Ormuz com os países do Conselho de Cooperação do Golfo na próxima segunda-feira, em Omã. "Este encontro deverá promover um melhor entendimento entre os países da região e contribuir para o reforço da segurança regional comum. Também serão discutidos os resultados das negociações entre Irã e Omã sobre o estabelecimento de rotas marítimas seguras no estreito de Ormuz. Esse encontro representa um importante passo em frente para fomentar a confiança entre as potências regionais e esperamos que abra caminho para um maior entendimento entre elas, livre das intervenções destrutivas de atores externos à região”, afirmou Esmaeil Baghaei, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã.

Já os Houthis realizaram esta semana numerosos ataques contra o sul da Arábia Saudita, que por sua vez respondeu com bombardeios aéreos sauditas contra as suas posições do grupo no Iêmen. Os Houthis anunciaram um bloqueio marítimo à Arábia Saudita e atacaram navios-tanque e infraestruturas do reino, incluindo uma refinaria. As autoridades sauditas decidiram fechar nesta sexta-feira (11) o oleoduto Leste-Oeste nas regiões de Riade e Medina, apos o ataque na véspera que provocou diversos feridos.

Os Houthis controlam grande parte do norte do país, incluindo a capital Sanaa, assim como a grande cidade portuária de Hodeida. No entanto, até então, não detinham setores com acesso direto a Bab el-Mandeb. Uma passagem estratégica, que liga a Ásia à Europa através do Mar Vermelho e do Canal do Suez, que ganhou suma importância com o início da guerra no Oriente Médio, com o bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irã, do outro lado da Península Arábica. Desde então, a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, depende da rota do Mar Vermelho desde o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde passava um quinto do petróleo mundial.

Após anos de relativa calmaria, o Iêmen voltou a mergulhar na guerra em julho, sendo arrastado para o conflito regional desencadeado no final de fevereiro pela ofensiva dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Preço do petróleo dispara e perspectiva de alta dos juros nos EUA

Pela primeira vez em quatro meses, os preços do petróleo devem subir acima dos 100 dólares, à medida que os ataques crescentes ao longo de importantes rotas de navegação no Oriente Médio alimentam os receios de uma interrupção prolongada do abastecimento e uma possível crise de energia global.

A OPEP reduziu a sua previsão de crescimento da procura mundial de petróleo em 2026 para 380 mil barris por dia, apontando a quinta revisão em baixa consecutiva. A produção de petróleo da OPEP já caiu 640 mil barris por dia em agosto. Além disso, a escalada dos preços do petróleo aumentou a importância dos dados dos preços no consumidor dos EUA referentes a agosto, que serão divulgados em breve; estes números podem ser decisivos para confirmar ou descartar a alta nas taxas de juros do Fed, banco central norte-americano, na próxima semana.

O Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros pela segunda vez este ano, e algumas autoridades prevêem novos aumentos, com a possibilidade de uma nova medida em outubro.

Enquanto isso, Teerão confirma reunião sobre Ormuz com países do Golfo na segunda-feira

O Irão vai realizar conversações na segunda-feira com os países do Golfo em Omã sobre o estreito de Ormuz, bloqueado há mais de seis meses pelas forças iranianas, confirmou hoje a diplomacia de Teerão.