Príncipe Harry aparece em público após retorno para o Reino Unido

Aparição de Harry coincide com ataques de Charles Spencer, irmão de Diana, a Charles III e relacionados à morte da princesa

Príncipe Harry fez sua primeira aparição pública desde que retornou há três semanas (AARON CHOWN / POOL / AFP)

O príncipe Harry fez nesta quinta-feira (17) sua primeira aparição pública desde que retornou para o Reino Unido com sua família, há três semanas. Ele compareceu sem a mulher a um evento da competição para militares feridos Invictus Games, que fundou em 2014.

Vestindo um smoking e exibindo suas medalhas militares, Harry, 42, posou para fotos e tirou selfies com veteranos durante o evento, cujo objetivo era apoiar os militares feridos por meio da arrecadação de verbas para uma fundação.

O príncipe e sua família chegaram no último dia 26 de agosto ao Reino Unido, em um retorno surpresa, seis anos após romperem com a família real e se mudarem para os Estados Unidos. Segundo a imprensa britânica, eles se instalaram na região de Cotswolds, frequentada por celebridades.

A aparição pública de Harry coincide com ataques de seu tio, Charles Spencer, irmão de Diana, a Charles III relacionados à morte da princesa. No livro "Swan Song: Diana, My Sister", Spencer acusa o então príncipe herdeiro de ter dito a ele, pouco após a morte de Diana, que a princesa seria esquecida "muito em breve".