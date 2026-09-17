Príncipe Harry aparece em público após retorno para o Reino Unido
Aparição de Harry coincide com ataques de Charles Spencer, irmão de Diana, a Charles III e relacionados à morte da princesa
Publicado: 17/09/2026 às 21:57
Príncipe Harry fez sua primeira aparição pública desde que retornou há três semanas (AARON CHOWN / POOL / AFP)
O príncipe Harry fez nesta quinta-feira (17) sua primeira aparição pública desde que retornou para o Reino Unido com sua família, há três semanas. Ele compareceu sem a mulher a um evento da competição para militares feridos Invictus Games, que fundou em 2014.
Vestindo um smoking e exibindo suas medalhas militares, Harry, 42, posou para fotos e tirou selfies com veteranos durante o evento, cujo objetivo era apoiar os militares feridos por meio da arrecadação de verbas para uma fundação.
O príncipe e sua família chegaram no último dia 26 de agosto ao Reino Unido, em um retorno surpresa, seis anos após romperem com a família real e se mudarem para os Estados Unidos. Segundo a imprensa britânica, eles se instalaram na região de Cotswolds, frequentada por celebridades.
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A aparição pública de Harry coincide com ataques de seu tio, Charles Spencer, irmão de Diana, a Charles III relacionados à morte da princesa. No livro "Swan Song: Diana, My Sister", Spencer acusa o então príncipe herdeiro de ter dito a ele, pouco após a morte de Diana, que a princesa seria esquecida "muito em breve".