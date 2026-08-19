Depois de briga, Príncipe Harry e sua esposa Meghan voltarão a morar no Reino Unido

Veículos de imprensa informaram que filhos do casal estão matriculados para início do ano letivo, em setembro

O príncipe Harry e sua esposa Meghan, duque e duquesa de Sussex, na Austrália, em abril de 2026 (William West/AFP)

O príncipe Harry e sua esposa Meghan, que moram na Califórnia desde que romperam os laços com a família real britânica em 2020, voltarão a morar no Reino Unido, informaram meios de comunicação britânicos nesta quarta-feira (19).

O filho mais novo do rei Charles III e Meghan “planejam deixar os Estados Unidos antes do fim do mês para se instalar em uma residência privada que não pertence à família real, que, segundo relatos, está situada nos arredores de Londres”, escreveu o The Telegraph.

Vários veículos de comunicação, incluindo a BBC, informaram que os dois filhos do casal estão matriculados em uma escola britânica para o início do ano letivo, em setembro.

Segundo a agência britânica PA, o rei foi informado no domingo sobre o projeto.

Carlos III comemorou a possibilidade de ver “mais a família em caráter pessoal, mas seu status de simples particulares não mudará”, informou a PA.

Harry e Meghan já não fazem parte dos membros ativos da família real.

Charles III e sua esposa Camilla receberam, em 10 de julho, em Londres, Harry, Meghan e seus dois filhos, Archie e Lilibet, no primeiro encontro em quatro anos.

As crianças tinham visto o avô pessoalmente pela última vez durante as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II, em 2022.

O príncipe Harry, de 41 anos, voltou ao Reino Unido em várias graças.

Antes da viagem do mês passado, ele viu o rei Carlos III em duas graças: em fevereiro de 2024, logo após vir a público que o soberano tinha câncer, e depois em setembro de 2025, quando foi convidado para tomar um chá com o pai em sua residência londrina de Clarence House.

Em maio de 2025, em uma longa entrevista à BBC, ele expressou seu desejo de se reconciliar com a família e disse estar "realmente triste" por não poder mostrar sua terra natal aos filhos.