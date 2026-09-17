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EUA concede vistos para delegação do Irã participar da Assembleia Geral da ONU

Há sete meses Irã e EUA estão em guerra

AFP

Publicado: 17/09/2026 às 16:39

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Conselho da ONU/Frame/UN Web TV

Conselho da ONU (Frame/UN Web TV)

Os Estados Unidos permitirão que uma delegação iraniana participe, na próxima semana, da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, disse, nesta quinta-feira (17), um porta-voz do Departamento de Estado, apesar da guerra entre os dois países, que entrou no sétimo mês.

"Em conformidade com nossas obrigações como país anfitrião, a delegação central do regime iraniano poderá assistir à Semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU", disse o porta-voz. Uma fonte familiarizada com o assunto confirmou que a decisão incluiria o presidente iraniano.

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Assembleia geral , EUA , ONU
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