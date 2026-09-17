Fed eleva taxa de juros nos EUA pela primeira vez desde 2023

Federal Reserve ajusta taxa de referência em 0,25 ponto percentual diante da persistência da inflação e do aumento no preço do petróleo

Federal Reserve ajusta taxa de referência em 0,25 ponto percentual diante da persistência da inflação e do aumento no preço do petróleo (Divulgação )

O Banco Central dos Estados Unidos, conhecido como Fed (Federal Reserve), elevou a taxa de juros de referência em 0,25 ponto percentual. Trata-se do primeiro aumento promovido pela autoridade monetária desde julho de 2023.

"Dado que a inflação se mantém elevada, a decisão de política monetária permitirá um retorno mais rápido ao objetivo de 2%, reforçando o compromisso da instituição com a estabilidade de preços. A atividade econômica segue se expandindo a um ritmo sólido. Embora a incerteza permaneça alta, em parte devido à evolução geopolítica, a demanda interna tem se mostrado resiliente. O crescimento da produtividade é forte e o investimento é robusto. A criação de empregos acompanhou o crescimento da população ativa, e a taxa de desemprego sofreu poucas alterações", avaliou o órgão em comunicado oficial.

Pressão inflacionária e impacto do petróleo

O presidente do Fed, Kevin Warsh, declarou no final de agosto que o ritmo de alta dos preços na economia norte-americana continuava preocupante. Contudo, o dirigente havia evitado sinalizar de forma concreta ao mercado que a instituição procederia com um aperto monetário em setembro.

A taxa de inflação anualizada nos EUA manteve-se em 3,4% no mês de agosto, no mesmo patamar do período anterior. O resultado é reflexo direto do aumento acentuado no preço do petróleo decorrente dos conflitos no Oriente Médio, fator que contamina os custos de bens e serviços globalmente.

A medida adotada nos Estados Unidos se alinha à postura de outros bancos centrais. O Banco Central Europeu (BCE), por sua vez, já realizou duas revisões em alta nas taxas de juros apenas este ano.