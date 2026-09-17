Trump ameaça a UE devido a proposta de parceria com Canadá

Segundo analistas, a parceria constitui também uma resposta à postura agressiva e as tensões com a administração Trump.

"Teóricos da conspiração, traidores e vazadores, tomem cuidado", declarou Trump (ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu sobre a criação de um estatuto de membro associado na União Europeia para o Canadá. Trump ameaçou o bloco europeu com tarifas e até mesmo romper as relações comerciais com a UE.

"Se eu considerar que se trata de um ato hostil, vou impor tarifas muito pesadas ou vou interromper o comércio com a Europa em muitos setores. Se for uma boa intenção, tudo bem. Se for uma má intenção, vamos impor tarifas muito pesadas à Europa ", declarou o presidente norte-americano, classificando a proposta europeia como "ridícula".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no discurso do Estado da União, propôs que o Canadá se tornasse o primeiro “membro associado” formal da União Europeia, num um modelo criado para a aproximação que não implica em adesão ou entrada do país no bloco europeu.

“Vemos o mundo com os mesmos olhos: desde a Inteligência Artificial às alterações climáticas, do Ártico à geopolítica. O Canadá não terá direito a voto nas instituições europeias, não adotará o euro e os canadianos e europeus não terão liberdade automática de circulação para trabalhar no território do parceiro. No entanto, terá um estatuto ultra privilegiado de cooperação e vai se sentar à mesa em debates estratégicos. Além disso, irá integrar programas europeus em áreas críticas, funcionando quase como uma extensão externa do bloco”, destacou Von der Leyen, apelando a um futuro comum.

Segundo analistas, a parceria, que está sendo anunciada pelos líderes da Comissão Europeia e do Canadá como uma aliança com base em valores comuns de democracia, constitui também uma resposta à postura agressiva e as tensões com a administração Trump.

Já o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, considerou que a parceria pode criar a próxima ordem mundial. “Se concretizada, esta nova aliança permitirá ampliar o mercado dos dois lados do Atlântico e cooperar em áreas vitais para a economia e resiliência de ambos”, avaliou.

Bloco responde que medida não é dirigida aos EUA

Nesta quinta-feira (17), Bruxelas afirmou que a intenção de tornar o Canadá o primeiro “membro associado” da UE não representa uma aliança antiamericana.



“A proposta de reforço da nossa parceria com o Canadá não é dirigida contra ninguém”, assegurou Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia para o Comércio.

França diz que soberania não é negociável

Já o ministro francês para a Europa, Benjamin Haddad, reagiu às ameaças de Trump dizendo que os EUA não têm poder para vetar as escolhas geopolíticas da UE. "Não cabe aos Estados Unidos nem a mais ninguém escolher a orientação política e geopolítica dos europeus", afirmou.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, analisou que a soberania é são como as fronteiras, é como a democracia: não é negociável. Barrot saudou a proposta da Comissão Europeia, assegurando que seu país quer estabelecer laços cada vez mais estreitos com o Canadá, mas ressalvou que o projeto terá de ser debatido, examinado e analisado antes da França assumir uma posição definitiva.