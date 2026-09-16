Prédio colapsa em Gaza e mata pelo menos 20 pessoas

A Organização das Nações Unidas estima que quase 90% das estruturas do enclave foram destruídas ou danificadas. (Foto: Omar AL-QATTAA / AFP)

A Defesa Civil da Faixa de Gaza comunicou que na madrugada de hoje pelo menos 20 pessoas, entre elas seis crianças, morreram e dezenas continuam desaparecidas após o colapso de um edifício de setes andares, danificado durante a guerra, no bairro de Tal al-Hawa, na Cidade de Gaza.

As autoridades da região disseram que a falta de maquinaria pesada dificulta as buscas das equipes de emergência. As restrições à entrada de equipamentos em Gaza têm sido justificadas por Israel com o argumento de que estes podem ser desviados para grupos armados palestinos. No entanto, existem inúmeros alertas para o risco de colapso de aproximadamente de 400 edifícios danificados pelo conflito, sobretudo com a aproximação do inverno.

“Até agora o serviço de resgate já conseguiu retirar 16 pessoas dos escombros com vida, dez das quais ficaram feridas. As operações de resgate continuam para tentar localizar outras vítimas e existem sinais de vida entre os destroços. Ainda estamos ouvindo vozes debaixo dos escombros, por isso ainda há esperança de encontrar pessoas", informou Raed al-Dahshan, diretor da Defesa Civil na Cidade de Gaza.

Vários residentes afirmaram que cerca de dez famílias continuam no edifício, apesar dos danos estruturais e dos avisos sobre o perigo. "Todos os dias algumas pedras caíam da casa, porém as pessoas que moravam lá dentro não conseguiam encontrar outro lugar para viver", relatou um dos habitantes da área.

O chefe do escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Gaza, Alessandro Mrakic, estima que cerca de 100 pessoas devem estar presas sob os escombros. “Trata-se de uma situação trágica porque não se têm os equipamentos e as máquinas necessárias para fazer o resgate. Há pessoas cavando com as próprias mãos", relatou.

Já as autoridades do enclave palestino culparam Israel pelo desabamento. “O desmoronamento do edifício exacerba a catástrofe humanitária na Faixa de Gaza. Responsabilizamos totalmente a ocupação e a comunidade internacional”, diz a nota divulgada pelo governo

A Organização das Nações Unidas estima que quase 90% das estruturas do enclave foram destruídas ou danificadas, enquanto aproximadamente 1,9 milhões de pessoas foram deslocadas durante o conflito. A maioria vive em tendas precárias ou ao relento.