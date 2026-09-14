Trump reposta promessa de pagar US$ 5 mil para cada adulto em caso de vitória na eleição

Além da compra de voos, Trump criticou ainda a regulação das inteligências artificiais e o presidente da China Xi Jinping

Publicação de Donald Trump em sua rede social, a Truth Social (Reprodução/Truth Social @realdonaldtrump)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou, nesta segunda-feira (14) sua promessa de pagar um dividendo de US$ 5 mil a cada adulto no país em caso de vitória eleitoral pedindo voto nos republicanos.

Repetindo uma publicação que havia feito na sexta-feira (11), ele apontou na rede Truth Social: "quando digo algo, eu cumpro! O dividendo de US$ 5.000 vai acontecer porque o povo do nosso país merece. VOTE REPUBLICANO".

Trump também fez uma postagem reafirmando críticas à regulamentação da inteligência artificial (IA). "No que diz respeito à IA, em que momento da história dos negócios já se viu líderes de um setor clamarem por uma regulamentação que, se implementada com rigor, os levará ao esquecimento e à falência?" questionou.

Segundo ele, o presidente Xi Jinping, da China, "acaba de anunciar que o país não fará absolutamente nada para criar obstáculos à IA ou ao seu futuro".

"O Google declarou recentemente que pretende construir uma instalação gigantesca na Finlândia, tudo porque considera o processo de licenciamento nos Estados Unidos excessivamente difícil. Não estou satisfeito com isso e quero que eles mudem de ideia. A IA e os data centers serão o maior motor de desenvolvimento econômico da história - maior do que o petróleo, o ouro, os diamantes ou até mesmo a internet", afirmou.

