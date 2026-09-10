Trump promete US$ 5 mil a cada americano se republicanos vencerem eleições

Caso cumprida, a medida exigiria um montante estimado em mais de US$ 1 trilhão dos cofres públicos americanos, o equivalente a R$ 5,1 trilhões

Em julho, Trump teve uma reunião bilateral com Al-Sharaa durante a cúpula da Otan na Turquia ( Foto: Jim Watson/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu durante discurso na convenção nacional do seu partido que, se os republicanos vencerem as próximas eleições de meio de mandato, em novembro, distribuirá a cada adulto norte-americano um pagamento de US$ 5 mil, cerca de R$ 25 mil,. A medida exigiria um montante estimado em mais de US$ 1 trilhão dos cofres públicos, o equivalente a R$ 5,1 trilhões.

“Se os republicanos vencerem na Câmara dos Representantes e no Senado, e diante do nosso tremendo sucesso econômico, vou entregar um dividendo a todos os adultos dos EUA, no valor de US$ 5 mil. Vai se chamar 'Dividendo Trump'. Peço que façam de conta que estou na cédula de votação. Apenas mais uma vez, porque, se perdermos, vocês perderão a fronteira, os cortes nos impostos, a segurança e a riqueza, e o nosso país descerá ao inferno. Entreguem o futuro da América aos democratas da esquerda radical e a nossa nação passará a próxima década apenas se reerguendo. Votem nos republicanos e deixaremos o mundo para trás por gerações", declarou.

Ao longo do discurso de duas horas, o presidente norte-americano disse ainda que a guerra contra o Irã vai terminar após o pleito. "O preço do petróleo vai cair assim que vencermos a guerra com o Irã", afirmou.

A promessa de distribuição de dinheiro levantou questionamentos sobre sua legalidade e motivou debates jurídicos sobre se a medida configura compra de votos ou promessa legítima de campanha. Os democratas classificaram a declaração como uma “promessa vazia”.

Pesquisas e cenário político

As pesquisas de intenção de voto indicam que os democratas podem conquistar a maioria na Câmara dos Representantes, que terá todas as cadeiras em disputa e, possivelmente, no Senado. Levantamentos recentes também mostram a taxa de aprovação de Donald Trump em seu nível mais baixo, situando-se em 33%.

O descontentamento com a inflação, o custo de vida, a alta dos combustíveis e o impacto das tarifas comerciais pesam na avaliação negativa do governo. Além disso, a política externa tem provocado baixa popularidade e gerado críticas até mesmo entre eleitores de sua base, devido ao desgaste com o prolongado conflito envolvendo os EUA e o Irã.

Caso a mudança no Congresso se concretize, o impacto político para o presidente será alto, limitando drasticamente a margem de manobra da administração Trump nos dois anos finais de mandato, uma vez que atualmente os republicanos detêm a maioria na Câmara e no Senado.