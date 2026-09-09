Sobe para 1.370 o número de mortos pelas enchentes no Nepal; mais de 5.100 seguem desaparecidos

Autoridades do Nepal afirmou que já foram recuperados 1.367 corpos em seu território (PRAKASH MATHEMA / AFP)

As autoridades do Nepal elevaram nesta quarta-feira (9) para cerca de 1.370 o número de mortos em decorrência das inundações devastadoras registradas em 26 de agosto no norte do país, em um ponto localizado na fronteira com a China, ao mesmo tempo em que afirmaram que mais de 5.100 pessoas continuam desaparecidas, incluindo cerca de 590 estrangeiros.

A Autoridade Nacional para a Redução e Gestão de Riscos de Desastres (NDRRMA, na sigla em inglês) informou em seu último boletim, publicado nas redes sociais, que, até o momento, foram recuperados 1.367 corpos, dentre elas 363 em Chitwan, 226 em Nawalparasi Leste e 222 em Nawalparasi Oeste.

Além disso, afirmou que 5.132 pessoas continuam desaparecidas, num momento em que as esperanças de encontrar sobreviventes continuam diminuindo devido ao tempo decorrido desde a tragédia, ao mesmo tempo em que destacou que 13.646 pessoas foram resgatadas nas áreas afetadas pela enchente.

Aos números divulgados pelo Nepal somam-se pelo menos 43 mortos e cerca de 550 desaparecidos em território chinês em consequência da tragédia, conforme indicaram as autoridades do gigante asiático em seu último balanço, além de três corpos recuperados na Índia.