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Sobe para 1.370 o número de mortos pelas enchentes no Nepal; mais de 5.100 seguem desaparecidos

Esperanças de encontrar sobreviventes continuam diminuindo devido ao tempo decorrido desde a tragédia

Estadão Conteúdo

Publicado: 09/09/2026 às 10:09

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Autoridades do Nepal afirmou que já foram recuperados 1.367 corpos em seu território/PRAKASH MATHEMA / AFP

Autoridades do Nepal afirmou que já foram recuperados 1.367 corpos em seu território (PRAKASH MATHEMA / AFP)

As autoridades do Nepal elevaram nesta quarta-feira (9) para cerca de 1.370 o número de mortos em decorrência das inundações devastadoras registradas em 26 de agosto no norte do país, em um ponto localizado na fronteira com a China, ao mesmo tempo em que afirmaram que mais de 5.100 pessoas continuam desaparecidas, incluindo cerca de 590 estrangeiros.

A Autoridade Nacional para a Redução e Gestão de Riscos de Desastres (NDRRMA, na sigla em inglês) informou em seu último boletim, publicado nas redes sociais, que, até o momento, foram recuperados 1.367 corpos, dentre elas 363 em Chitwan, 226 em Nawalparasi Leste e 222 em Nawalparasi Oeste.

Além disso, afirmou que 5.132 pessoas continuam desaparecidas, num momento em que as esperanças de encontrar sobreviventes continuam diminuindo devido ao tempo decorrido desde a tragédia, ao mesmo tempo em que destacou que 13.646 pessoas foram resgatadas nas áreas afetadas pela enchente.

Aos números divulgados pelo Nepal somam-se pelo menos 43 mortos e cerca de 550 desaparecidos em território chinês em consequência da tragédia, conforme indicaram as autoridades do gigante asiático em seu último balanço, além de três corpos recuperados na Índia.

Veja também:

China , desaparecidos , Desastre , enchente , Inundações , mortos , Nepal , resgatados
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