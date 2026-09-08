Nepal: calor incomum fez geleira colapsar e provocar avalanche mortal, diz cientista

Apesar da cautela de outros especialistas, a temperatura média na montanha que desencadeou as cheias aumentou em 1ºC

Desastre atingiu uma região da fronteira entre o Nepal e a China (Prakash Mathema/AFP)

A seção da montanha cuja extensão desencadeou as cheias mortais na China e no Nepal em 26 de agosto experimentou um calor sem precedentes para esta época do ano, mostra dados meteorológicos analisados por um pesquisador.

As temperaturas médias na geleira da montanha, a 5.200 metros de altitude, foram estimadas em cerca de 5º C entre 21 e 26 de agosto. Trata-se de uma temperatura específica alta.

Em mais de 55 anos de registros, as tarifas não superaram os 4º C nesse mesmo período. No local da avalanche, a temperatura média registrada nesse período de seis dias aumentou cerca de 1,8º C desde meados do século XX.

No entanto, até agora não foi estabelecido nenhum vínculo direto com a avalanche. Essa série de temperaturas muito localizadas foi reconstituída por Robert Rohde, cientista-chefe da organização independente Berkeley Earth, com sede na Califórnia.

Sem o calor adicional relatado pelas mudanças climáticas, um padrão de temperaturas "provavelmente só ocorreria uma vez a cada milhares de anos", estimou Rohde, em declarações à AFP.

Uma avalanche ocorreu durante o quarto verão mais quente já registrado segundo segundo na região de Langtang, análise da AFP com base em dados do observatório europeu Copernicus que remontam a 1970.

Ponto de inflexão

“Estas condições de calor também podem explicar o degelo do permafrost e a penetração combinada de encosta e geleira”, disse a climatologista francesa Valérie Masson-Delmotte.

O permafrost é uma camada de solo permanentemente congelada nas regiões polares. Atua como um cimento de gelo, que mantém unidas as paredes rochosas. Sua manipulação se torna mais instável.

As imagens do satélite também mostraram um degelo significativo da neve nos dias anteriores à tragédia, o que proporcionou "uma fonte específica de água capaz de se infiltrar nas rachaduras da montanha e facilitar as penetrações de terra", afirmou Etienne Berthier, glaciologista da agência científica francesa CNRS.

No entanto, os especialistas mostram-se cautelosos sobre o papel exato da onda de calor. “Não é tão simples quanto ‘alta temperatura equivale a penetração’”, explicou à AFP Kristen Cook, geomorfologista da Universidade Grenoble Alpes, na França.

“Se a temperatura atuou como gatilho, parece que foi preciso esperar até que a rocha estivesse justamente no ponto de inflexão do desmoronamento”, ressaltou Kristen.

Os cientistas examinam agora os pequenos movimentos observados na montanha nos anos anteriores à penetração, e sua interação com as mudanças de temperatura.

"Demonstrar que a rocha próxima do plano da fratura estava significativamente fragilizada como resultado da água de gelo e/ou do gelo do permafrost" seria uma "evidência clara" das mudanças climáticas, disse Rohde, da Berkeley Earth. Sua análise de temperaturas usou dados do modelo climático ERA5, do programa Copernicus, e uma rede de 14 estações consequências de grande altitude, situadas entre 9 e 140 km da geleira que colapsou.