Nepal: resgate se concentra em trabalhadores presos em três túneis

Dezenas de trabalhadores seguem presos em três túneis de um projeto hidrelétrico das semanas após as enchentes no Nepal e no Tibete

Militares realizam operação de busca e salvamento em Rasuwa, Nepal ( AFP)

Equipes de resgate no Nepal buscam dezenas de trabalhadores possivelmente presos em três túneis de um projeto hidrelétrico. A ação ocorre duas semanas após enchentes devastadoras deixarem centenas de mortos e milhares de desaparecidos no Nepal e no Tibete, região autônoma da China. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (8), de acordo com a Reuters.

Conforme a agência de notícias, ao menos 11 projetos hidrelétricos foram atingidos quando uma geleira desabou em um rio na fronteira na região, em 26 de agosto, soterrando as entradas dos túneis desses projetos sob detritos e lama e isolando aqueles que estavam presos lá dentro.

No momento, as equipes de resgate procuram nos túneis em busca de mais sobreviventes, "com a mesma intensidade do primeiro dia" afirmou o Exército. "Concentramos nossos esforços em três níveis: em terra, pelo ar e nos túneis", explicou à AFP um porta-voz militar, Raja Ram Basnet.

"Dizem que estão procurando, mas com que resultados? Queremos resultados", declarou Reena Amatya Shrestha, que não tem notícias de seu irmão, o geólogo Sumesh Amatya, que trabalhava nas obras da represa Trishuli-3, na fronteira com a China.

Catástrofe devastou a região



A catástrofe, que aconteceu na fronteira entre Nepal e China, deixou pelo menos 1.399 mortos e mais de 5.500 desaparecidos, incluindo quase 800 estrangeiros, segundo os balanços mais recentes. Na última segunda-feira, na capital nepalesa, Katmandu, as bandeiras foram hasteadas a meio-mastro e centenas de pessoas participaram de vigílias com velas no 13º dia de luto, de acordo com a tradição hindu.

Entre os desaparecidos estão centenas de trabalhadores de projetos de hidrelétricas. Três pessoas (dois trabalhadores nepaleses e um chinês) foram resgatadas na sexta-feira (4), e no sábado (5). O resgate reavivou as esperanças de encontrar mais sobreviventes.

Além disso, as equipes de emergência conseguiram retirar com vida, durante o fim de semana, uma idosa que estava presa entre os escombros de sua casa.

Dezenas de parentes dos trabalhadores desaparecidos se reuniram na segunda-feira em uma praça da capital nepalesa, Katmandu, para expressar a frustração com uma faixa que pergunta: "Quanto tempo vamos ficar esperando em casa e chorando?", perguntou.

As equipes de resgate enfrentam dificuldades sem precedentes, destacou nesta segunda-feira Arnold Dix, um especialista australiano que participa das operações. "Não se trata de uma única operação de resgate, mas potencialmente de várias que transcorrem ao mesmo tempo, em diferentes locais, cada uma com seus próprios perigos", explicou.

Segundo as autoridades, foram recuperados 1.356 corpos no Nepal e 4.994 pessoas continuam desaparecidas. Do lado chinês, o balanço é de 43 mortos e 519 desaparecidos.

