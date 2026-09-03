Ataque a tiros deixa três mortos em Minneapolis, no Norte dos EUA

De acordo com a polícia, entre as vítimas fatais está o suspeito de ter iniciado o tiroteio

Ataque ocorreu perto do Centro de Convenções de Minneapolis (EUA) (Reprodução/Fox 9)

Um homem armado abriu fogo nesta quarta-feira (2) na cidade americana de Minneapolis, deixando vários feridos e dois mortos, anunciou a polícia. O suspeito também morreu, informou em entrevista coletiva o porta-voz da polícia, Garret Parten.

Uma pessoa perdeu a vida no local do ataque e outras quatro foram levadas para o hospital, onde uma delas não resistiu aos ferimentos. Três policiais também foram internados, dois deles baleados. Segundo uma fonte do hospital, a situação de ambos era estável.

Segundo a imprensa local, o suspeito de ter iniciado o tiroteio foi identificado como Carlton Johnson II e tinha histórico de violência. A polícia está investigando a causa dos ataques.

O governador Tim Walz pediu à população que rezasse pelo estado de Minnesota. "Sentimo-nos aliviados ao saber, por meio de autoridades do MPD, que se espera uma recuperação completa dos policiais envolvidos no tiroteio de hoje (quarta). Mantemos todas as vítimas em nossas orações enquanto mais informações sobre esse trágico tiroteio são divulgadas", escreveu Walz no X.