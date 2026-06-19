Ministro italiano cancela visita aos EUA após declarações 'ofensivas' atribuídas a Trump

Trump teria afirmado que a primeira-ministra Giorgia Meloni "suplicou" para tirar uma foto com ele durante a cúpula do G7 realizada na França

Donald Trump, conversa com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, durante almoço de trabalho realizado como parte da cúpula do G7 (Evelyn Hockstein / POOL / AFP)

O ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, anunciou nesta sexta-feira (19), no X, que cancelou sua visita aos Estados Unidos, prevista para os dias 21 e 22 de junho, após as "declarações graves e ofensivas" do presidente americano Donald Trump contra a primeira-ministra Giorgia Meloni.

Em uma entrevista por telefone concedida à emissora de televisão italiana La7, Trump afirmou que Meloni havia "suplicado" para tirar uma foto com ele durante a cúpula do G7 na França, segundo a transcrição da conversa publicada pela emissora, que não divulgou a gravação de áudio original.

Em resposta a essa publicação, Giorgia Meloni divulgou nesta sexta-feira, no X, um vídeo no qual se declarou "consternada" com as declarações "totalmente inventadas" de Trump.

"Não entendo por que o presidente dos Estados Unidos se comporta assim com seus próprios aliados; não é, aliás, a primeira vez", declarou.

"Só posso lamentar que ele não demonstre a mesma determinação em relação aos inimigos do Ocidente, aos inimigos dos Estados Unidos, a dirigentes com os quais, ao contrário, mostra-se muito mais conciliador", acrescentou.

Em abril, Trump já havia criticado Meloni por recusar envolver o seu país na guerra no Irã, e disse então que havia ficado "surpreso" e decepcionado com sua falta de "coragem".

Meloni, eleita em outubro de 2022 à frente de um governo de coalizão ultraconservador, vinha sendo até então uma das aliadas mais próximas de Trump no Velho Continente, esforçando-se frequentemente para desempenhar um papel de mediadora entre as posições divergentes dos Estados Unidos e da Europa.